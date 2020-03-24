Коронавірус: Олімпіаду в Токіо перенесуть через пандемію

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Організатори Олімпійських ігор-2020, які влітку мали пройти в Токіо, досягли згоди про перенесення змагань на наступний рік.

За словами прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, рішення вже затвердив Міжнародний олімпійський комітет.

"Я запропонував відкласти змагання на рік і президент МОК Томас Бах відповів 100-відсотковою згодою", - розповів пан Абе.

Раніше аналогічне рішення схвалили і щодо проведення Чемпіонату Європи з футболу, який так само перенесли на 2021 рік.

Він мав розпочався 12 червня цього року, а завершитись 12 липня.

До цього через спалах коронавірусу на невизначений термін призупинили спортивні першості у багатьох країнах.

Серед них - національні футбольні чемпіонати Європи і американська НБА.

Так само УЄФА на невизначений термін відклала проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Станом на 24 березня коронавірусом у світі заразилися вже понад 390 тисяч людей, понад 17 тисяч померли.

Лідери за кількістю захворювань - Китай (81 тисяча), Італія (63 тисячі) та США (46 тисяч).

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