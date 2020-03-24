Що відбувається в "Борисполі", куди прибувають евакуйовані українці

Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту "Бориспіль", проходять медичну перевірку.

Експрес-тестування триває декілька хвилин. Мета цих заходів - запобігання поширенню коронавірусу.

Перевіряють пасажирів, які прибули "із загрозливих напрямків".

З 24 березня уряд припинив діяльність усіх аеропортів в Україні, окрім "Борисполя". Зараз прибуття - з одного терміналу, а відліт - з іншого.

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