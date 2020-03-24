Копирайт изображения Getty Images Image caption Ухань закритий від середини січня цього року

Від півночі вівторка у китайській провінції Хубей, звідки новий коронавірус поширився світом, знімають обмеження на пересування для здорових місцевих жителів.

Разом із тим, карантин у місті Ухань, де, власне, і почався перший спалах хвороби, буде частково скасовано лише 8 квітня.

24 березня в Ухані зареєстрували лише один новий випадок захворювання на COVID-19. Проте у попередні п'ять днів нових випадків зараження взагалі не було.

У решті ж світу, навпаки, посилюють карантині заходи та обмеження. Всесвітня організація з охорони здоров'я вважає, що пандемія коронавірусу в світі і надалі розростається.

Копирайт изображения AFP Image caption Голова ВООЗ закликав країни збільшити виробництво захисних засобів

Ухань був закритим від решти світу від середини січня цього року. Проте зараз представники китайської влади заявили, що всі, хто мають так званий "зелений код" на розповсюдженому телефонному додатку, зможуть виїхати з міста з 8 квітня.

За офіційними даними, впродовж останніх 24 годин у Китаї зафіксували 78 нових випадків захворювання. За винятком чотирьох, усі вони стосуються людей, які повернулися з-за кордону.

Ця так звана "друга хвиля" імпортованого зараження також спостерігається у Південній Кореї та Сингапурі, які до цього успішно зупинили поширення хвороби всередині країни впродовж тижнів.

Південна Корея заявила про найменшу кількість нових інфікованих від 29 лютого.

Китай готується відновлювати свою репутацію

Робін Брант, BBC News, Шанхай

Китай вважає себе вже майже "посткоронавірусною" країною.

Впродовж останнього тижня лікарі з Уханя роздають рекомендації іншим країнам по всьому світу: що робити, щоб захистити "першу лінію оборони" медичних працівників, які помилки були зроблені в Китаї, зокрема, і надання допомоги хворим без відповідного захисного одягу, як це було у перші дні поширення хвороби в Китаї.

Новини про те, що кількість смертей в Італії перевищила кількість смертей в Китаї, місцеві медіа висвітлювали ледь не з тріумфальними нотками.

У той таки час зберігається паніка щодо загрози "другої хвилі" випадків захворювання, "імпортованих" тими, хто прибуває з-за кордону. Це підживлює і ще одну поширену думку - правильну чи ні, - що деякі країни не сприймають загрозу серйозно, бо не роблять тих самих кроків, до яких вдався Китай, аби зупинити поширення хвороби.

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