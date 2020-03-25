Дослідження ссавців пояснює, "чому самки живуть довше"
Нове дослідження, у якому науковці намагалися відстежити тривалість життя ссавців у дикій природі, показало, що зазвичай самки живуть довше, ніж самці.
Якщо бути точним, то тривалість життя самок і самців одного виду різниться на 18,6%.
Це набагато більше, ніж добре вивчена різниця у тривалості життя чоловіків та жінок. Жінки так само живуть довше, ніж чоловіки. Але на 8%.
Науковці кажуть, що різниця пояснюється особливостями, пов'язаними зі статтю, а також із місцевими факторами довкілля.
У людей кожні 9 із 10 тих, хто дожив до 110 років, - жінки.
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Дослідники кажуть, що та сама тенденція простежується ще від ХVIII сторіччя - часу, з якого вченим доступні ретельні записи щодо народжень та смертей.
Вважали, що те саме відбувається і в світі тварин, проте точних даних щодо ссавців, які живуть у дикій природі, бракувало.
Дослідження дало змогу перевірити тривалість життя у великій групі тварин - 101 виду.
У 60% проаналізованих вченими випадків вік самок був довшим, ніж вік самців. В середньому на 18,6%.
"Різниця у тривалості життя і старінні серед різних видів, очевидно, залежить від сукупності умов довкілля та особливостей, що визначаються статтю", - пояснює доктор Жан-Франсуа Лематре з університету Ліона, Франція.
До прикладу він наводить канадських товсторогих (сніжних) баранів, щодо яких у вчених є багато даних.
Там, де життєві ресурси є достатньо доступними, різниці у тривалості життя самців та самок практично немає. Проте там, де суворі зими, самці живуть значно менше.
"Канадські барани витрачають багато життєвих сил на сексуальні змагання, на нарощування маси тіла, а тому можуть бути більш чутливими до змін у навколишньому середовищі", - каже доктор Лематре.
У той таки час, з'ясували вчені, при наявності різниці у тривалості життя, із віком самці не наражаються на більше ризиків смерті, ніж самки. Тобто, очікувана тривалість життя у самців є меншою, але рівень смертності - той самий.
У дослідженнях, що стосуються людей, вчені припускають, що ключовим фактором різниці у тривалості життя чоловіків та жінок може бути генетика.
Залежно від статі, людські клітини містять різний набір хромосом. Жінки мають дві Х хромосоми, тоді як чоловіки - Х та Y. Додаткова Х хромосома у жінок має захисний ефект від шкідливих мутацій. Те саме стосується й інших видів ссавців.
Доктор Лематре каже, що обидва дослідження можна вважати такими, що доповнюють одне одного:
"Вони свідчать, що коли йдеться про XX або XY хромосоми, то XX, або ж жіночі, живуть довше, тож цілком очевидним є фактор статі".
Утім, є й простір для подальших досліджень.
"Наші дослідження свідчать, що результати різняться залежно від виду. Тобто існують й інші фактори, які треба враховувати, щоб пояснити ці відмінності".
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