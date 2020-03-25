Дослідження ссавців пояснює, "чому самки живуть довше"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Товсторогі барани більш чутливі до особливостей місцевого довкілля, ніж вівці

Нове дослідження, у якому науковці намагалися відстежити тривалість життя ссавців у дикій природі, показало, що зазвичай самки живуть довше, ніж самці.

Якщо бути точним, то тривалість життя самок і самців одного виду різниться на 18,6%.

Це набагато більше, ніж добре вивчена різниця у тривалості життя чоловіків та жінок. Жінки так само живуть довше, ніж чоловіки. Але на 8%.

Науковці кажуть, що різниця пояснюється особливостями, пов'язаними зі статтю, а також із місцевими факторами довкілля.

У людей кожні 9 із 10 тих, хто дожив до 110 років, - жінки.

Дослідники кажуть, що та сама тенденція простежується ще від ХVIII сторіччя - часу, з якого вченим доступні ретельні записи щодо народжень та смертей.

Вважали, що те саме відбувається і в світі тварин, проте точних даних щодо ссавців, які живуть у дикій природі, бракувало.

Дослідження дало змогу перевірити тривалість життя у великій групі тварин - 101 виду.

У 60% проаналізованих вченими випадків вік самок був довшим, ніж вік самців. В середньому на 18,6%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Самки морського слона - серед довгожителів у світі тварин

"Різниця у тривалості життя і старінні серед різних видів, очевидно, залежить від сукупності умов довкілля та особливостей, що визначаються статтю", - пояснює доктор Жан-Франсуа Лематре з університету Ліона, Франція.

До прикладу він наводить канадських товсторогих (сніжних) баранів, щодо яких у вчених є багато даних.

Там, де життєві ресурси є достатньо доступними, різниці у тривалості життя самців та самок практично немає. Проте там, де суворі зими, самці живуть значно менше.

"Канадські барани витрачають багато життєвих сил на сексуальні змагання, на нарощування маси тіла, а тому можуть бути більш чутливими до змін у навколишньому середовищі", - каже доктор Лематре.

У той таки час, з'ясували вчені, при наявності різниці у тривалості життя, із віком самці не наражаються на більше ризиків смерті, ніж самки. Тобто, очікувана тривалість життя у самців є меншою, але рівень смертності - той самий.

У дослідженнях, що стосуються людей, вчені припускають, що ключовим фактором різниці у тривалості життя чоловіків та жінок може бути генетика.

Залежно від статі, людські клітини містять різний набір хромосом. Жінки мають дві Х хромосоми, тоді як чоловіки - Х та Y. Додаткова Х хромосома у жінок має захисний ефект від шкідливих мутацій. Те саме стосується й інших видів ссавців.

Доктор Лематре каже, що обидва дослідження можна вважати такими, що доповнюють одне одного:

"Вони свідчать, що коли йдеться про XX або XY хромосоми, то XX, або ж жіночі, живуть довше, тож цілком очевидним є фактор статі".

Утім, є й простір для подальших досліджень.

"Наші дослідження свідчать, що результати різняться залежно від виду. Тобто існують й інші фактори, які треба враховувати, щоб пояснити ці відмінності".

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