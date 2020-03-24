Копирайт изображения Getty Images Image caption Останніми днями кількість інфікованих коронавірусом в Індії швидко зростає

Станом на вечір 24 березня у світі зареєстровано 409 014 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

На карантин іде друга за чисельністю населення країна у сівті - Індія. Водночас американський президент важає, що американцям краще повренутися на роботу.

В Італії кількість смертей від коронавірусу зросла порівняно із попередніми днями.

Понад мільярд на "тотальному" карантині

Індія, країна із другим населенням у світі, розпочинає загальнонаціональний національний карантин. Обмеження почнуть діяти опівночі за місцевим часом і триватимуть 21 день.

"Заборона на перебування поза домівкою буде тотальною", - заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

Населення Індії перевищує 1,3 мільярда людей. Індія є другою після Китаю найбільш населеною країною світу.

Нині в Індії підтверджено 519 випадків захворювання і 10 смертей від коронавірусу.

"Вся країна має бути на карантині. Тотальному карантині", - заявив індійський прем'єр. Під час карантину практично усі підприємства та установи будуть закриті. Відкритими залишатимуться лише лікарні та інші медичні заклади. 2 млрд доларів буде спрямовано на підтримку медичної інфраструктури.

У спеціальному зверненні він також заявив, що у разі, як країна "не впорається із цим 21 днем, то буде відкинутою назад на 21 рік".

До Великодня - на роботу

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Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що американцям краще повернутися на роботу, - рятувати економіку.

"Нам потрібно повернутися до роботи", - заявив пан Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

"Через грип помирають тисячі людей. І через це ми ніколи не "вимикали" країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. І при цьому ми не просимо автовиробників припинити виробляти авто", - пояснив американський президент, наголосивши, що втрати від того, що економіка країни почне падати, будуть ще масштабнішими.

"В нас були найкращі економічні показники в історії країни ще три тижні тому, а потім все неочікувано довелося зупинити", - заявив Дональд Трамп.

Президент США також висловив побажання, аби країна знову була "відкрита" для світу до 12 квітня, коли за Григоріанським календарем святкують Великдень.

13 березня адміністрація президента Трампа заборонила усі прибуття з Європи терміном на 30 днів. Діють обмеження і щодо інших країн.

Станом на 24 березня у США підтверджено майже 50 тисяч захворювань на коронавірус. 622 людини померли.

У Нью-Йорку, де зафіксовано 25 тис. випадків захворювання і 210 смертей, губернатор Ендрю Куомо заявив, що наслідки поширення коронавірусу є значно гіршими, ніж очікували, а саме поширення - значно швидшим.

В Італії кількість жертв коронавірусу різко зросла у порівнянні із останніми днями. 24 березня там померли 743 людини. Напередодні, у понеділок, кількість смертей біла на 141 меншою.

Останніми днями в Італії, яка найбільше серед усіх європейських країн постраждала від коронавірусу, почали спостерігати позитивну динаміку, адже кількість смертей почала знижуватися. 23 березня тут загинула 601 людина проти 651 23 березня.

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