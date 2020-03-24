Готівкові долари вже в дорозі - НБУ

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Найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковими доларами, - повідомили у Національному банку.

"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook.

24 березня вперше за останні кілька тижнів Нацбанку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти, і у такий спосіб підтримувати курс гривні.

Офіційний курс у вівторок становить 28,11 грн за долар. Тиждень тому він дорівнював 26,52 грн за долар. На початку березня - 24,59 грн за долар.

Різке падіння курсу гривні впродовж останніх тижнів в НБУ пояснюють переважно ажіотажним попитом та обмежувальними заходами через поширення коронавірусу. При цьому у самому Нацбанку запевнили, що обмежень у роботі банківської системи наразі не планується.

Проте певне зниження курсу гривні почалося ще від початку поточного року, тоді як за минулий рік гривня зміцнилася на майже 20%.

Вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США.

У Нацбанку також закликають "зберігати віру у позитивні новини", зокрема, і в домовленість з МВФ про нову програму, "яка буде сигналом про продовження реформ в Україні".

Для затвердження цієї програми Києву треба виконати низку так званих "попередніх умов", серед яких - ухвалення закону про заборону повернення банків-банкрутів ексвласникам.

Оглядачі називають цей законопроєкт "антиколомойським", маючи на увазі справу про націоналізацію ПриватБанку, законність якої в судових позовах намагаються оскаржити його колишні власники, зокрема, й Ігор Коломойський, який підтримав Зеленського на виборах рік тому.

24 березня уряд зареєстрував в парламенті оновлений проєкт цього закону. Але чи зможуть депутати зібратися на позачергове засідання, аби ухвалити його, наразі не ясно.

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