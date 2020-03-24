Посилений карантин у Британії: чого не можна робити – випуск новин 24.03.2020
- 24 березня 2020
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У випуску 24 березня:
- Чи запровадять в Україні надзвичайний стан?
- У Британії нові обмеження через пандемію.
- Переповнені лікарні в Іспанії: медики в розпачі.
- Антисептик від ПЦУ: як церква бореться з новим вірусом.
- Міфи про коронавірус: коров'яча сеча не захищає.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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