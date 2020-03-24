У випуску 24 березня:

Чи запровадять в Україні надзвичайний стан?

У Британії нові обмеження через пандемію.

Переповнені лікарні в Іспанії: медики в розпачі.

Антисептик від ПЦУ: як церква бореться з новим вірусом.

Міфи про коронавірус: коров'яча сеча не захищає.

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