Посилений карантин у Британії: чого не можна робити – випуск новин 24.03.2020

  • 24 березня 2020

У випуску 24 березня:

  • Чи запровадять в Україні надзвичайний стан?
  • У Британії нові обмеження через пандемію.
  • Переповнені лікарні в Іспанії: медики в розпачі.
  • Антисептик від ПЦУ: як церква бореться з новим вірусом.
  • Міфи про коронавірус: коров'яча сеча не захищає.

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