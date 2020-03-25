Хроніки коронавірусу. 120 тисяч заражень за 4 дні, заборона абортів через пандемію

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Кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу у світі сягнула 420 тисяч людей (станом на ранок 25 березня).

Майже 18 тисяч із них померли, понад 100 тисяч одужали.

За даними інституту Джона Хопкінса, понад 120 тисяч нових захворілих виявили упродовж кількох останніх днів.

Так, 6 березня, у світі нараховувалося 100 тисяч офіційних випадків коронавірусу, 18 березня - 200 тисяч, 21 березня - 300 тисяч.

Лідерами за кількістю захворювань у світі залишаються Китай (81 тисяча), Італія (69 тисяч) та США (55 тисяч), Іспанія (42 тисячі) та Німеччина (32 тисячі).

Заборона абортів через пандемію

У штаті Техас заборонили проведення абортів, оскільки на тлі поширення коронавірусу ці операції не є процедурою першої необхідності.

На думку представників влади, в часи пандемії основні медичні ресурси мають бути кинуті саме на боротьбу з пандемією.

Порушникам розпорядження генеральний прокурор штату Техас пригрозив штрафами в 1 тисячу доларів та потенційним позбавленням волі на строк до 180 днів.

Раніше аналогічне рішення також схвалили у штаті Огайо.

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40% українців - за посилення карантинних обмежень

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 33% вважають, що обмежувальні заходи, які запроваджує влада, є цілком адекватними ситуації, тоді як 22% - що вони мають бути менш жорсткими.

Окрім того 47% респондентів зізналися, що не надягають маску в громадських місцях (23% надягають завжди).

39% опитаних кажуть, що слідують рекомендації "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності", 31% завжди дезінфікують мобільний телефон та інші речі після повернення додому.

"Невеличкий грип" - президент Бразилії про коронавірус

Президент Бразилії Жаїр Болсонару у зверненні до нації закликав мера Ріо-де-Жанейро та губернатора штату Сан-Паулу "повернутися до нормальності" і припинити карантин.

Коронавірус він назавав "невеличким грипом" і розкритикував ЗМІ за поширення паніки.

"В групі ризику люди за шістдесят. Навіщо закривати школи?", - обурився Болсонару.

Станом на ранок 25 березня у Бразилії зафіксовано понад 2 200 випадків захворювання на коронавірус.

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