Грета Тунберг думає, що підхопила коронавірус

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Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що останні два тижні провела в самоізоляції й припускає, що перехворіла на Covid-19. Про це вона написала у своєму інстаграмі.

"Упродовж останніх двох тижнів я не виходила на вулицю. Після повернення з Центральної Європи я самоізолювалася [...]. Близько 10 днів тому в мене зʼявилися симптоми - такі ж, як і в мого батька, який приїхав зі мною з Брюсселя. У нього були такі ж симптоми, але більш сильні, з лихоманкою".

Тунберг розповіла, що тест на коронавірус не проходила, оскільки у Швеції їх роблять лише людям, що потребуються екстреної медичної допомоги.

"Дуже ймовірно, що він в мене був (коронавірус - Ред.), враховуючи сукупність симптомів та обставин".

За словами Тунберг, вона відчувала слабкість та біль у горлі, але зараз майже одужала.

"Востаннє, коли у мене була застуда, я почувалася набагато гірше", - каже Тунберг і додала що саме слабкість симптомів є небезпечною: адже багато людей можуть навіть не підозрювати, що в них коронавірус, але при цьому заражати інших.

420 тисяч захворілих у світі

Кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу у світі станом на 25 березня сягнула 420 тисяч людей.

Майже 19 тисяч із них померли, понад 100 тисяч одужали.

За даними інституту Джона Хопкінса, понад 120 тисяч нових захворілих виявили упродовж кількох останніх днів.

Так, 6 березня, у світі нараховувалося 100 тисяч офіційних випадків коронавірусу, 18 березня - 200 тисяч, 21 березня - 300 тисяч.

Лідерами за кількістю захворювань у світі залишаються Китай (81 тисяча), Італія (69 тисяч), США (55 тисяч), Іспанія (42 тисячі) та Німеччина (32 тисячі).

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