Коронавірус в Україні: ще одна людина померла, загалом 113 захворілих

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У Тернопільській області помер чоловік, хворий на COVID-19, повідомили в регіональному штабі боротьби з коронавірусом. Це вже четверта смерть від коронавірусу в Україні.

"Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Трохи згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що 9 березня померлий контактував зі священником, в якого днями також виявили коронавірус.

Вони, каже Геращенко, зустрілися на похороні, де загалом перебували близько 70 людей.

Загалом, за оцінками епідеміологів та поліції, священик, про якого йде мова, контактував з 500 людьми.

Наразі він перебуває в реанімації у важкому стані - під апаратом штучної вентиляції легень.

Зранку 25 березня у Державній службі з надзвичайний ситуацій розповіли, що загалом в Україні зареєстровано 113 випадків захворювання.

Найбільше випадків - у Чернівецькій області (38), Києві (31) та Київській області (22).

Ще 5 випадків виявили в Івано-Франківській, 4 - в Тернопільській, по 2 у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській і Житомирських областях.

По 1 випадку зареєстрували у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях.

Водночас у світі станом на 25 березня кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусус сягнула 420 тисяч людей.

Лідерами за кількістю захворювань у світі залишаються Китай (81 тисяча), Італія (69 тисяч), США (55 тисяч), Іспанія (42 тисячі) та Німеччина (32 тисячі).

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, у світі повністю вилікувалися від хвороби вже понад 100 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - дотримуватися правил гігієни і якомога частіше мити руки.

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