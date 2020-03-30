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Мікрохвильовка та інші побутові прилади можуть перешкоджати роботі Wi-Fi, повідомляє британський медіа-регулятор Ofcom.

Не ставте роутер поруч з ними, а також не користуйтеся одночасно мікрохвильовкою та інтернетом. Це допоможе мінімізувати негативний вплив на якість і швидкість з'єднання.

Через коронавірус мільйони людей працюють дистанційно і користуються стрімінговими сервісами для роботи. Глобальний інтернет-трафік виріс у рази.

Що ж ми можемо зробити, щоб не втратити безперебійний зв'язок?

Поради Ofcom варіюються від, здавалося б, очевидних, як відмова від перегляду фільмів онлайн, коли хтось інший, можливо, намагається зробити відеодзвінок, до менш очікуваних.

Ось ще кілька настанов:

розмістіть інтернет-роутер якомога далі від інших пристроїв, які можуть перешкоджати сигналу, наприклад, на столі чи полиці, а не на підлозі

тримайте роутер увімкненим

під час відеодзвінка або відеоконференції краще перейти в режим аудіотрансляції - так витрачається менше трафіку

спробуйте дзвонити у менш звичний час, а також робіть це якомога рідше

щоб забезпечити максимальний широкосмуговий доступ до мережі, під'єднайте комп'ютер безпосередньо до маршрутизатора, а не через Wi-Fi

намагайтесь не користуватись телефонним подовжувачем, оскільки це може знизити швидкість інтернету

Мікрохвильовка - не єдиний домашній пристрій, що може перешкоджати роботі роутера.

Це також можуть робити бездротові телефони, радіоняні, галогенні лампи, димери, стереосистеми та комп'ютерні колонки, телевізори та монітори.

Ofcom також радить користуватися стаціонарними телефонами, коли це можливо, щоб зменшити навантаження на мобільні мережі.

"Якщо без мобільного не обійтися, відмовтесь від Wi-Fi-дзвінків, - кажуть в Ofcom. - Голосові дзвінки можна здійснювати через такі додатки, як Facetime, Skype або WhatsApp".

Регулятор також пропонує вимкнути пристрої, які не використовуються.

"Чим більше пристроїв під'єднані до вашого Wi-Fi, тим нижчу швидкість ви отримуєте, - пояснюють фахівці Ofcom. - Планшети і смартфони часто працюють у фоновому режимі, тому спробуйте вимкнути Wi-Fi, коли ви ним не користуєтесь".

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Ofcom - не єдина організація, яка намагається покращити швидкість інтернету під час глобального карантину.

Стрімінгові платформи, зокрема Facebook, Netflix, Disney + і YouTube, вже знизили якість відео, щоб зменшити навантаження на інтернет-провайдерів. Але ті не здаються і кажуть, що можуть впоратися з тиском.

Приміром, британська компанія Openreach, що обслуговує телефонні кабелі і шафи по всій країні, які використовують більшість провайдерів широкосмугового доступу до мережі, каже, що, попри стрибок, навантаження поки що менше, ніж під час вечірнього піка інтернет-трафіку.

"Ми не бачимо жодних істотних проблем у роботі нашої широкосмугової або телефонної мережі, - сказав представник Openreach. - Навантаження збільшилось на 20% в денний час, але ми це очікували. Це не перевищує навантаження у звичайні вечірні часи-пік".

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