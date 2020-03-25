У принца Чарльза виявили коронавірус
Тест 71-річного принца Чарльза на коронавірус показав позитивний результат.
Він має легкі симптоми хвороби, але загалом почувається добре.
У його дружини, 72-річної герцогині Корнуольської Камілли, коронавірус не виявили.
Подружжя самоізолюється у резиденції Балморал."Неможливо встановити, від кого міг заразитися принц, оскільки упродовж останніх тижнів він мав велику кількість зустрічей", - йдеться в повідомленні речника.
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Наприкінці минулого тижня також стало відомо, що коронавірус підхопив князь Монако Альбер II.
У його пресслужбі запевняли, що стан здоров'я Альбера II наразі не викликає занепокоєння.
Він став першим чинним лідером держави, в якого виявили коронавірус.
Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що хворобу нібито діагностували в президента Бразилії Жаїра Болсонару, проте офіційно це заперечили.
Водночас чимало інших політиків та держслужбовців з різних країн уникнути зараження не змогли.
Коронавірус діагностували, зокрема, в заступниці міністра охорони здоров'я Британії і члена парламенту Надін Дорріс. Вона розповідала, що в якийсь момент почувалася "досить кепсько", але припустила, що "найгірше вже позаду".
Також підозра на Covid-19 підтвердилася у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона - політика поклали до лікарні, він розповідав, що почувається добре.
Серед заражених і головнокомандувач збройних сил Польщі Ярослав Міка. Хворобу виявили після того, як він повернувся з Німеччини.
До цього позитивний результат на коронавірус показав тест Нікола Дзингаретті, лідера Демократичної партії Італії, яка входить до правлячої коаліції.
На самоізоляції перебуває й прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - упродовж двох тижнів він працюватиме з дому, оскільки коронавірус виявили в його дружини Софі Грегуар-Трюдо. У пресслужбі прем'єра запевняють, що вона почувається добре. В самого прем'єра симтомів хвороби немає.
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