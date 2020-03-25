Народила з коронавірусом: в Україні вперше прийняли пологи з COVID-19
У Білій Церкві народила жінка, у якої напередодні діагностували коронавірус. Стан матері й дитини задовільний, кажуть лікарі.
Маму переводять в інфекційне відділення, а новонароджений хлопчик буде на карантині.
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Як все відбулося
Сама жінка - з Ірпеня.
У вівторок ввечері у неї підтвердився діагноз на коронавірус.
Жінку перевели до пологового будинку сусіднього Ворзеля, а звідти - до Білої Церкви.
"Жіночка дійсно перебувала у пологовому відділенні Ворзеля, в ізоляторі. Вночі її перевезли до Білої Церкви, де вона народила хлопчика, з чим ми вітаємо її та всю родину, бажаємо здоров'я та найшвидшого одужання!" - написала у Facebook селищна голова Ворзеля Лариса Федорук.
Вона додала, що ворзельський пологовий будинок перевели на посилений карантин: "Силами селищної ради оброблено територію пологового будинку (внутрішній двір, під'їзди до нього), загрози мешканцям Ворзеля нині немає".
За даними BBC News Україна, жінка перебувала на одному з останніх планових тижнів вагітності.
Що з жінкою і дитиною
Інформацію про пологи підтвердив і заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.
"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 - здоровий ірпінський хлопець!" - написав він.
"Маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині", - додав ірпінський чиновник.
"Пологовий Білої Церкви, так само як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних з усієї Київської області", - пояснює ірпінська журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська.
Тривога в Ірпені
Новина про виявлення вагітної жінки з коронавірусом викликала тривогу у місцевих жителів.
У соцмережах та деяких ЗМІ почала ширитися інформація, що нібито житловий комплекс, у якому живе жінка, ізолюють на 14 днів - мешканцям нібито заборонять виходити з осель протягом двох тижнів, а продукти їх привозитимуть волонтери.
Згодом місцеві журналісти та влада спростували це.
"Мешканці цього будинку насправді можуть виходити/заходити вільно, але питання в тому, що люди мають самоусвідомлювати важливість самоізоляції", - написав Олександр Маркушин.
Раніше він справді писав про те, що "волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками".
За даними Центру громадського здоров'я, у Київський області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус. Ще майже 60 - під підозрою.
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