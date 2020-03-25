Народила з коронавірусом: в Україні вперше прийняли пологи з COVID-19

Копирайт изображения УНІАН Image caption Хлопчик вагою 3,6 кг, зараз він побуде на карантині (фото з архівів)

У Білій Церкві народила жінка, у якої напередодні діагностували коронавірус. Стан матері й дитини задовільний, кажуть лікарі.

Маму переводять в інфекційне відділення, а новонароджений хлопчик буде на карантині.

Як все відбулося

Сама жінка - з Ірпеня.

У вівторок ввечері у неї підтвердився діагноз на коронавірус.

Жінку перевели до пологового будинку сусіднього Ворзеля, а звідти - до Білої Церкви.

"Жіночка дійсно перебувала у пологовому відділенні Ворзеля, в ізоляторі. Вночі її перевезли до Білої Церкви, де вона народила хлопчика, з чим ми вітаємо її та всю родину, бажаємо здоров'я та найшвидшого одужання!" - написала у Facebook селищна голова Ворзеля Лариса Федорук.

Вона додала, що ворзельський пологовий будинок перевели на посилений карантин: "Силами селищної ради оброблено територію пологового будинку (внутрішній двір, під'їзди до нього), загрози мешканцям Ворзеля нині немає".

За даними BBC News Україна, жінка перебувала на одному з останніх планових тижнів вагітності.

Що з жінкою і дитиною

Інформацію про пологи підтвердив і заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 - здоровий ірпінський хлопець!" - написав він.

"Маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині", - додав ірпінський чиновник.

"Пологовий Білої Церкви, так само як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних з усієї Київської області", - пояснює ірпінська журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська.

Тривога в Ірпені

Копирайт изображения Facebook лексанжра Маркушина Image caption Це перший випадок коронавірусу в Ірпені під Києвом

Новина про виявлення вагітної жінки з коронавірусом викликала тривогу у місцевих жителів.

У соцмережах та деяких ЗМІ почала ширитися інформація, що нібито житловий комплекс, у якому живе жінка, ізолюють на 14 днів - мешканцям нібито заборонять виходити з осель протягом двох тижнів, а продукти їх привозитимуть волонтери.

Згодом місцеві журналісти та влада спростували це.

"Мешканці цього будинку насправді можуть виходити/заходити вільно, але питання в тому, що люди мають самоусвідомлювати важливість самоізоляції", - написав Олександр Маркушин.

Раніше він справді писав про те, що "волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками".

За даними Центру громадського здоров'я, у Київський області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус. Ще майже 60 - під підозрою.

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