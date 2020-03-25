Копирайт изображения Фейсбук Антона Геращенка Image caption Леоніда Кожару затримали по дорозі на Київщині

Ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару в середу затримали за підозрою в умисному вбивстві бізнесмена і колишнього голови правління каналу "Інтер" Сергія Старицького.

Підозра в умисному вбивстві

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві Сергія Старицького. Зараз його доставляють до суду для обрання міри запобіжного заходу", - написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Цю інформацію підтвердила юридична фірма "Міллер", представники якої є адвокатами сім'ї загиблого.

"Щойно Леоніда Кожару було зупинено на дорозі і, за результатами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться в повідомленні адвокатів.

Копирайт изображения Фейсбук Леоніда Кожари Image caption Леонід Кожара був міністром закордонних справ у 2012-2014 роках

Згадана стаття - "Умисне вбивство". Вона передбачає від 7 до 15 років в'язниці.

Тіло Сергія Старицького виявили вдома у Леоніда Кожари ще місяць тому - 22 лютого.

Речник МВС Артем Шевченко у коментарі каналу "Прямий", пояснив, що весь цей час слідство збирало достатньо доказів, щоб пред'явити підозру в умисному вбивстві.

Леоніду Кожарі суд має протягом 72 годин обрати запобіжний захід.

Що відомо про справу

Копирайт изображения atlanticgrouplimited.com Image caption Сергій Старицький очолював канал "Інтер" у 2005-2006 роках

Антон Геращенко розповів про офіційні деталі справи - у ніч на 22 лютого в будинку ексміністра Леоніда Кожари правоохоронці виявили тіло Сергія Старицького з вогнепальним пораненням.

Постріл, за даними слідства, був скоєний з нагородної зброї Кожари.

"Леонід Кожара та його дружина від початку і до цього часу стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством", - додав Антон Геращенко.

Артем Шевченко також підтвердив, що первинна реєстрація справи була за самогубством і лише пізніше її перереєстрували на умисне вбивство.

Зробили це, за його словами, тому що на тілі не виявили слідів, характерних для самогубства з вогнепальної зброї з близької відстані.

"Далі слідство шукатиме відповіді на інші питання: як це сталося, чому, з яких мотивів, випадково чи умисно", - відзначив Артем Шевченко і наголосив, що мова наразі йде лише про підозру.

Запобіжний захід обиратиме Шевченківський райсуд Києва.

Кожара і Старицький

Загиблий Сергій Старицький був гендиректором Atlantic Group - комунікаційної мережі, яка займається піаром та рекламою.

"До приходу в Atlantic Group Сергій Старицький працював у Державній телерадіокомпанії України керівником відділу міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках - голова правління телеканалу "Інтер", з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора", - йдеться у біографії Старицького на сайті фірми.

Відомо, що він товаришував з Леонідом Кожарою.

Кожара - кадровий дипломат, працював у кількох українських дипломатичних місіях.

Також відповідав за міжнародний напрямок у Партії регіонів, від якої кілька разів обирався народним депутатом.

З кінця 2012 року до початку 2014 року, за часів президентства Віктора Януковича, був міністром закордонних справ.

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