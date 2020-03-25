Міністра закордонних справ часів Януковича Кожару підозрюють у вбивстві. Що відомо
Ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару в середу затримали за підозрою в умисному вбивстві бізнесмена і колишнього голови правління каналу "Інтер" Сергія Старицького.
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Підозра в умисному вбивстві
"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві Сергія Старицького. Зараз його доставляють до суду для обрання міри запобіжного заходу", - написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Цю інформацію підтвердила юридична фірма "Міллер", представники якої є адвокатами сім'ї загиблого.
"Щойно Леоніда Кожару було зупинено на дорозі і, за результатами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться в повідомленні адвокатів.
Згадана стаття - "Умисне вбивство". Вона передбачає від 7 до 15 років в'язниці.
Тіло Сергія Старицького виявили вдома у Леоніда Кожари ще місяць тому - 22 лютого.
Речник МВС Артем Шевченко у коментарі каналу "Прямий", пояснив, що весь цей час слідство збирало достатньо доказів, щоб пред'явити підозру в умисному вбивстві.
Леоніду Кожарі суд має протягом 72 годин обрати запобіжний захід.
Що відомо про справу
Антон Геращенко розповів про офіційні деталі справи - у ніч на 22 лютого в будинку ексміністра Леоніда Кожари правоохоронці виявили тіло Сергія Старицького з вогнепальним пораненням.
Постріл, за даними слідства, був скоєний з нагородної зброї Кожари.
"Леонід Кожара та його дружина від початку і до цього часу стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством", - додав Антон Геращенко.
Артем Шевченко також підтвердив, що первинна реєстрація справи була за самогубством і лише пізніше її перереєстрували на умисне вбивство.
Зробили це, за його словами, тому що на тілі не виявили слідів, характерних для самогубства з вогнепальної зброї з близької відстані.
"Далі слідство шукатиме відповіді на інші питання: як це сталося, чому, з яких мотивів, випадково чи умисно", - відзначив Артем Шевченко і наголосив, що мова наразі йде лише про підозру.
Запобіжний захід обиратиме Шевченківський райсуд Києва.
Кожара і Старицький
Загиблий Сергій Старицький був гендиректором Atlantic Group - комунікаційної мережі, яка займається піаром та рекламою.
"До приходу в Atlantic Group Сергій Старицький працював у Державній телерадіокомпанії України керівником відділу міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках - голова правління телеканалу "Інтер", з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора", - йдеться у біографії Старицького на сайті фірми.
Відомо, що він товаришував з Леонідом Кожарою.
Кожара - кадровий дипломат, працював у кількох українських дипломатичних місіях.
Також відповідав за міжнародний напрямок у Партії регіонів, від якої кілька разів обирався народним депутатом.
З кінця 2012 року до початку 2014 року, за часів президентства Віктора Януковича, був міністром закордонних справ.
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