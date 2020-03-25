Коронавірус: Кабмін продовжив карантин

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Кабінет міністрів схвалив запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це потягне за собою і продовження карантинних заходів.

Режим надзвичайної ситуації в Україні триватиме до 24 квітня.

До цього режим надзвичайної ситуації для боротьби з коронавірусом запроваджували лише в окремих областях України.

Режим надзвичайної ситуації не варто плутати із режимом надзвичайного стану.

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Режим надзвичайної ситуації запроваджується в країні або на окремих територіях в разі "порушення нормальних умов життя населення" - це може бути, приміром, епідемія, стихійні лиха, катастрофи тощо.

В разі оголошення надзвичайної ситуації влада має змогу організовувати санітарно-епідеміологічні заходи, проводити евакуацію, посилювати охорону громадського порядку, призупиняти роботу підприємств тощо.

Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей.

Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.

Станом на ранок 25 березня в Україні зареєстровано 113 підтверджених випадків коронавірусу.

Найбільше випадків - у Чернівецькій області (38), Києві (31) та Київській області (22).

Ще 5 випадків виявили в Івано-Франківській, 4 - в Тернопільській, по 2 у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській і Житомирських областях.

По 1 випадку зареєстрували у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях.

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