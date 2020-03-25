Копирайт изображения Cкріншот трансляції засідання в Youtube

Через карантинні заходи в Україні депутати міськради Дніпра провели засідання на парковці.

На засідання зібралися 48 депутатів, захід відбувався за участі мера Дніпра Бориса Філатова.

Стільці депутатів були розставлені на відстані близько метра один від одного.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, депутати встигли затвердити зміни до регламенту проведення сесії, після чого розійшлися по робочих кабінетах, щоб працювати в режимі онлайн.

Трансляція засідання велася у прямому ефірі.

Незадовго до початку засідання фото парковки зі стільцями для депутатів оприлюднив у фейсбуці Борис Філатов.

"Депутати Верховної Ради, вам, до речі, теж не завадило б зібратися [...] Беріть технологію на замітку", - написав мер Дніпра.

Копирайт изображения Борис Філатов / Facebook

Станом на ранок 25 березня в Україні зареєстровано 113 підтверджених випадків коронавірусу.

Найбільше випадків - у Чернівецькій області (38), Києві (31) та Київській області (22).

У середу Кабмін також схвалив запровадження по всій території України режиму надзвичайної ситуації і продовження карантину до 24 квітня.

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