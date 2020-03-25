5 хороших новин про боротьбу з коронавірусом

Ось оптимістичні повідомлення, які можна було не помітити в цунамі сумних історій про пандемію.

Вчені дуже швидко з'ясували, з яким вірусом мають справу. Над вакциною проти Covid-19 працюють щонайменше вісім світових команд науковців. Тестування на людях уже розпочалося. Рівень виживання після зараження Covid-19 є високим. Понад 100 тисяч людей уже одужали. Людство ще може стримати поширення вірусу - шляхом самоізоляції та ретельної гігієни.

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