5 хороших новин про боротьбу з коронавірусом

  • 25 березня 2020

Ось оптимістичні повідомлення, які можна було не помітити в цунамі сумних історій про пандемію.

  1. Вчені дуже швидко з'ясували, з яким вірусом мають справу.
  2. Над вакциною проти Covid-19 працюють щонайменше вісім світових команд науковців. Тестування на людях уже розпочалося.
  3. Рівень виживання після зараження Covid-19 є високим.
  4. Понад 100 тисяч людей уже одужали.
  5. Людство ще може стримати поширення вірусу - шляхом самоізоляції та ретельної гігієни.

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