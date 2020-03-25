Зменшення зарплат, звільнення чи закриття? Що планує український бізнес на карантині
Майже половина українських компаній задумались над зниженням зарплат, скороченням штату або закриттям бізнесу через рішення влади про карантин. Про це йдеться в опитуванні підприємців, яке провела Європейська бізнес асоціація (EBA).
За цими даними, через карантин:
- 23% фірм планують зменшувати заробітну плату працівників,
- 17% - скорочувати штат,
- 6% - частково закривати бізнес.
І водночас:
- 23% - не планують жодного скорочення чи зменшення зарплат
- 31% - шукатимуть нові ніші для розвитку.
Опитування також стосувалося втрат, які вже зазнав український бізнес через карантин:
"Майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів. Ще 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу, а 14% - про скорочення штату", - говориться у повідомленні EBA.
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Щоправда, у Європейській бізнес асоціації не уточнюють, як саме проводилося опитування та скільки підприємств взяли у ньому участь.
Говориться лише, що це було "експрес-опитування" на початку тижня.
Заклик бізнесу
"Європейська Бізнес Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з COVID-19, яка наразі склалась у всьому світі, а також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров'я громадян", - йдеться у повідомленні EBA.
Вона також наводить попередні прогнози втрат української економіки через карантин:
- втрата 4% ВВП за оптимістичним сценарієм,
- втрата до 9% ВВП за песимістичним сценарієм.
За попередніми оцінками, базовим прогнозом наслідків карантину є скорочення ВВП країни на 4%, а за менш оптимістичного сценарію падіння може скласти до 9%.
"А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то найпесимістичніші прогнози можуть виявитись ще дуже навіть оптимістичними. Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу - його немає вже. Тому, разом з порятунком життів, варто думати й про порятунок економіки", - говорить Виконавчий директор Європейсько Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.
"Бізнес-спільнота закликає владу діяти зважено та приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати", - додають у EBA.
"Хочеться вірити, що приймаючи рішення про 30-ти денний карантин та надзвичайну ситуацію по всій країні, влада це розуміє", - підсумували у асоціації.
У середу Кабінет міністрів схвалив запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це потягне за собою і продовження карантинних заходів.
Режим надзвичайної ситуації в Україні триватиме до 24 квітня.
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