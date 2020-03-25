Зменшення зарплат, звільнення чи закриття? Що планує український бізнес на карантині

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Майже половина українських компаній задумались над зниженням зарплат, скороченням штату або закриттям бізнесу через рішення влади про карантин. Про це йдеться в опитуванні підприємців, яке провела Європейська бізнес асоціація (EBA).

За цими даними, через карантин:

23% фірм планують зменшувати заробітну плату працівників,

17% - скорочувати штат,

6% - частково закривати бізнес.

І водночас:

23% - не планують жодного скорочення чи зменшення зарплат

31% - шукатимуть нові ніші для розвитку.

Опитування також стосувалося втрат, які вже зазнав український бізнес через карантин:

"Майже половина компаній (48%) вже зафіксувала від 20% до 50% втрат від доходів. Ще 16% прийняли рішення про зміну заробітної плати персоналу, а 14% - про скорочення штату", - говориться у повідомленні EBA.

Щоправда, у Європейській бізнес асоціації не уточнюють, як саме проводилося опитування та скільки підприємств взяли у ньому участь.

Говориться лише, що це було "експрес-опитування" на початку тижня.

Заклик бізнесу

"Європейська Бізнес Асоціація розуміє безпрецедентність ситуації з COVID-19, яка наразі склалась у всьому світі, а також важливість запобіжних заходів задля стримання поширення вірусу та підтримки здоров'я громадян", - йдеться у повідомленні EBA.

Вона також наводить попередні прогнози втрат української економіки через карантин:

втрата 4% ВВП за оптимістичним сценарієм,

втрата до 9% ВВП за песимістичним сценарієм.

За попередніми оцінками, базовим прогнозом наслідків карантину є скорочення ВВП країни на 4%, а за менш оптимістичного сценарію падіння може скласти до 9%.

"А якщо жорсткі обмежувальні заходи триватимуть ще місяць, то найпесимістичніші прогнози можуть виявитись ще дуже навіть оптимістичними. Адже запас міцності в компаній починає закінчуватись, а у малого бізнесу - його немає вже. Тому, разом з порятунком життів, варто думати й про порятунок економіки", - говорить Виконавчий директор Європейсько Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

"Бізнес-спільнота закликає владу діяти зважено та приймати рішення з урахуванням довгострокових економічних наслідків. Адже вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати", - додають у EBA.

"Хочеться вірити, що приймаючи рішення про 30-ти денний карантин та надзвичайну ситуацію по всій країні, влада це розуміє", - підсумували у асоціації.

У середу Кабінет міністрів схвалив запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це потягне за собою і продовження карантинних заходів.

Режим надзвичайної ситуації в Україні триватиме до 24 квітня.

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