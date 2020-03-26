Коронавірус в Україні: п'ята смерть, 145 людей захворіли

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В Україні зафіксували п'яту смерть від коронавірусу. В Івано-Франківський області померла жінка, яка прибула до лікарні разом зі своїм чоловіком, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

"Жінка довго займалася самолікуванням і запізно звернулася до лікарів. Врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу", - йдеться у повідомленні.

Чоловік померлої перебуває в лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Мер Конотопа Артем Семеніхін та Сумська ОДА повідомили про смерть 76-річної жінки у Конотопській центральній лікарні, в якої був позитивний експрес-тест на коронавірус. Втім, чи пов'язана її смерть саме з коронавірусом COVID-19, ще мають показати додаткові аналізи.

Якщо її діагноз підтвердиться, це буде вже шоста смерть в Україні від коронавірусу.

Загалом станом на 22:30 25 березня в Україні виявили 145 випадків COVID-19.

Медики зареєстрували 32 нові випадки за день.

Найбільша кількість людей, які захворіли, - в Чернівецькій області, Києві, Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Серед померлих - двоє мешканців Івано-Франківської області, по одному - з Буковини, Житомирської та Тернопільської областей.

Раніше, у середу, стало відомо, що у Тернопільській області помер чоловік, хворий на COVID-19.

"Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомли у регіональному штабі боротьби з коронавірусом.

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