Померла ще одна жінка, з позитивним експрес-тестом на коронавірус COVID-19

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На Сумщині померла жінка, у якої експрес-тест показав наявність коронавірусу. Утім, чи пов'язана її смерть з COVID-19 ще мають показати додаткові аналізи.

Сама жінка була з Конотопського району, повідомляє Сумська ОДА.

"Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу", - попереджають там.

Якщо діагноз підтвердиться, це буде п'ята смерть в Україні від коронавірусу.

У Сумській ОДА раніше повідомляли, що місцева влада разом з медиками та поліцією намагаються встановити всіх осіб, з якими контактувала жінка.

Ті, кого вже вдалося встановити, перебувають "на самоізоляції під медико-санітарним наглядом".

А мер Конотопа Артем Семеніхін писав про те, що жінці - 76 років, вона з села Козацького Конотопського району.

Вона була у свідомості, її підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Утім пізніше вона померла.

"Жінці було зроблено два тести на наявність у неї COVID-19 (Коронавірус). Обидва показали позитивний результат. Взято ще додаткові аналізи і відправлені в лабораторію до міста Суми", - писав Артем Семеніхін.

"Чекаємо на результати розтину", - додав він пізніше.

Перед цим у середу стало відомо, що у Тернопільській області помер чоловік, хворий на COVID-19.

"Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - повідомли у регіональному штабі боротьби з коронавірусом.

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