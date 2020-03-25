Надзвичайна ситуація в Україні: що це означає – випуск новин 25.03.2020
- 25 березня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-52043334?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+UA&at_custom4=FC5CB536-6ED8-11EA-A2A7-AE034844363C&at_medium=custom7Як поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску 25 березня:
- Ще місяць карантину та надзвичайна ситуація в Україні.
- Трамп хоче відкрити США до Великодня. Губернатор Нью-Йорку проти.
- Канікули замість карантину: у Росії наступний тиждень - не робочий.
- У принца Чарльза діагностували коронавірус. Як британці дотримуються посилених обмежень.
- Як правильно тримати соціальну дистанцію.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!