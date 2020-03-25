Надзвичайна ситуація в Україні: що це означає – випуск новин 25.03.2020

  • 25 березня 2020

У випуску 25 березня:

  • Ще місяць карантину та надзвичайна ситуація в Україні.
  • Трамп хоче відкрити США до Великодня. Губернатор Нью-Йорку проти.
  • Канікули замість карантину: у Росії наступний тиждень - не робочий.
  • У принца Чарльза діагностували коронавірус. Як британці дотримуються посилених обмежень.
  • Як правильно тримати соціальну дистанцію.

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