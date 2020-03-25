У випуску 25 березня:

Ще місяць карантину та надзвичайна ситуація в Україні.

Трамп хоче відкрити США до Великодня. Губернатор Нью-Йорку проти.

Канікули замість карантину: у Росії наступний тиждень - не робочий.

У принца Чарльза діагностували коронавірус. Як британці дотримуються посилених обмежень.

Як правильно тримати соціальну дистанцію.

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