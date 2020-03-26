Хроніки коронавірусу: у США - більше тисячі смертей, на боротьбу виділили $2 трлн
Кількість людей у світі, які захворіли на коронавірус, перевищила 470 тисяч. Понад 21 тис. із них померли, 114 тис. - одужали.
Найвищою смертність лишається в Італії - понад 7 500 смертей, Іспанії - майже 3 700, Китаї - 3 300.
У США кількість хворих сягнула 70 тисяч, а смертей - перевищила тисячу.
У США ухвалили законопроєкт про спрямування 2 трлн доларів на допомогу бізнесу, лікарням та громадянам.
В Україні станом на 22:00 25 березня загалом зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом. П'ять людей померли, одна людина одужала.
Найбільше хворих - на Буковині, в Києві та Київській області.
На що виділили гроші
Ухвалений Сенатом США законопроєкт стане найбільшим планом економічного стимулювання в історії Америки, якщо його підпише президент Трамп.
Ось, на що американські конгресмени вирішили виділити гроші:
- Дорослі американці із зарплатою до 75 000 доларів на рік отримають чеки на 1 200 доларів. Для тих, хто отримує понад 75 000 доларів, виплати будуть меншими
- Розпочнеться програма кредитування на 500 мільярдів доларів для підприємств, міст та штатів
- Приблизно 100 мільярдів доларів отримають лікарні
- 367 мільярдів доларів спрямують на фонд утримання працівників малого бізнесу
- Ще 17 мільярдів доларів виділяють на допомогу компаніям, які вважаються ключовими для національної безпеки
- Авіакомпанії стануть найбільшими отримувачами допомоги. Пасажирські авіалінії мають право на 25 млрд доларів в кредитах та ще 25 млрд доларів в грантах.
- Авіакомпанії-вантажоперевізники отримають право на ще 8 млрд доларів у кредитах та грантах
Нью-Йорк вдається до більших обмежень
Захворювання на коронавірус зафіксували в усіх 50 штатах США, найбільша кількість смертей спостерігається у шести з них:
- Нью-Йорк - 368
- Вашингтон - 133
- Каліфорнія - 67
- Луїзіана - 65
- Нью-Джерсі - 62
- Джорджія 47
Попри уповільнення темпів шпиталізації, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо попередив, що "багато треба зробити", й оголосив про нові кроки, спрямовані на стримування вірусу.
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Нью-Йорк зробить деякі вулиці пішохідними, щоб забезпечити більше місця для дотримання соціальної дистанції між людьми.
Місто також планує заборонити баскетбол та інші контактні види спорту в громадських парках.
"Наша близькість робить нас вразливими", - попередив пан Куомо.
Британія купує апарати штучного дихання
Британський уряд замовив у компанії Dyson 10 000 апаратів штучного дихання, хоча вони прийдуть не одразу.
Фірма заявляє, що сподівається виробляти апарати у Вілтширі, але для переходу від прототипу до фактичного виробництва може знадобитися кілька тижнів.
Наразі у лікарнях Британії є понад 8 000 апаратів штучного дихання. Підраховано, що буде потрібно щонайменше 30 000, аби врятувати людей з тяжкими симптомами.
Наразі в Британії вже 9 500 людей захворіли на коронавірус, померли 463 людини.
Серед померлих - 21-річна Хлої Міддлтон з Бекінгемшира в Англії.
97-річна жінка перемогла коронавірус
97-річна жінка стала найстаршою людиною в Південній Кореї, яка одужала від вірусу, повідомляє Yonhap News.
Інших деталей про неї поки що немає. Але вона не єдина літня людина, яка перемогла вірус.
Раніше китайські державні ЗМІ повідомили, що 100-річний чоловік у Китаї також видужав від вірусу.
У випуску новин Сіньхуа згадувалося, що він є найстарішим пацієнтом, який одужав на сьогодні.
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