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Володимир Зеленський у розмові з мером Києва Віталієм Кличком попросив скасувати будь-які "VIP-палати" для перших осіб держави у київських лікарнях. Про це BBC News Україна повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

"Володимир Зеленський дійсно мав розмову з Віталієм Кличком і попросив його скасувати будь-які VIP-палати, які мають особливі умови для перших осіб", - зазначила вона.

Раніше Віталій Кличко заявив, що в київських лікарнях дійсно передбачені окремі палати для людей з державною охороною.

Так він відреагував на публікацію виданням Bihus.info наказу КМДА про облаштування таких палат в київських лікарнях.

"Мова про те, що на випадок захворювання перші особи держави повинні мати певні умови, окремі палати, щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика була завжди і не тільки в Україні", - пояснив мер Києва.

Він повідомив, що наказ поширили на "виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ і звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті".

Копирайт изображения Getty Images Image caption "На випадок захворювання перші особи держави повинні мати певні умови, окремі палати, щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика була зажди і не тільки в Україні", - каже Кличко

"Але я розмовляв вчора з Володимиром Зеленським, і він готовий і налаштований скасувати накази про які йдеться, і які ми маємо виконувати", - додав Віталій Кличко.

25 березня видання Bihus.info опублікувало наказ Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації про особливі умови лікування чиновників з державною охороною.

У визначеному департаментом переліку згадувалися 17 медзакладів, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Готовність Києва до пандемії

Віталій Кличко також озвучив інформацію про готовність київських лікарень до прийому хворих на коронавірус.

"Місто підготувало сім лікарень для прийому хворих, персонал підготовлений. Розгорнуто зараз 400 ліжок, передбачено 78 боксів", - повідомив він.

За його словами, в лікарнях зараз є 380 апаратів штучної вентиляції легень, 9 тисяч тестів на коронавірус і в разі необхідності місто готове розгорнути ще сім тисяч ліжок.

Мер Києва також нагадав, що столиця передала лікарням 39 сучасних машин швидкої допомоги з апаратами штучної вентиляції легенів.

За словами Віталія Кличка, в столиці розпочали повну дезінфекцію житлових будинків.

"Обробляють ліфтові кабіни, ручки дверей, дитячі та спортивні майданчики", - повідомив він.

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