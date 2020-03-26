Копирайт изображения Getty Images Image caption Матч "Аталанта"- "Валенсія" 19 лютого відвідали 44 тисячі фанів

Поширенню коронавірусу у Європі міг сприяти матч Ліги Чемпіонів між італійським клубом "Аталанта" з міста Бергамо та іспанським клубом "Валенсія". Такої думки дотримується мер італійського міста Бергамо та італійський професор-імунолог, повідомляє Sun.

Матч проходив 19 лютого на стадіоні Сан Сіро (також відомому як стадіон Джузеппе Меацца) в Мілані, оскільки домашня арена господарів матчу в місті Бергамо була занадто малою, аби вмістити всіх охочих.

Міланський стадіон відвідали 44 тисячі футбольних фанів з Італії та Іспанії.

"Матч був біологічною бомбою. Ніхто не знав, що вірус вже циркулює серед нас. Багато хто спостерігав за грою в групах, і було багато контактів (між фанатами. -Ред.) тієї ночі", - наголосив мер Бергамо Джорджо Горі в коментарі виданню Marca.

Італійський професор-імунолог з університету Сапіенца в Римі Франческо ле Фоке зазначив у коментарі Sun, що в поширення коронавірусу могли бути кілька каталізаторів, зокрема, футбольний матч.

"Гра "Аталанта"-"Валенсія" цілком могла бути одним з них. Це була вершина колективної ейфорії в унікальному футбольному сезоні для цього клубу (Аталанта виграла з рахунком 4:1. - Ред.)", - вважає науковець.

"Зібрання тисяч людей, які перебувають в сантиметрах один від одного, які виявляють ейфорію обіймами, криками, все це могло б сприяти відповідній реакції на вірус", - пояснює Франческо ле Фоке.

На думку італійського вченого, футбольні фани, які вже на той момент могли відчувати підвищення температури, навряд чи б пропустили через це такий важливий матч.

Що сталося далі

10 березня команди зіграли матч-відповідь у Валенсії, а вже 15 березня іспанський клуб повідомив про п'ятьох хворих на коронавірус футболістів у своєму складі і відправив всіх гравців на самоізоляцію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вантажівки італійської армії вивозять труни померлих від коронавірусу в крематорії в інших регіонах Італії

Пізніше стало відомо про захворювання в 35% гравців та співробітників клубу.

"Аталанта" також пішла на самоізоляцію 15 березня. В голкіпера команди виявили коронавірус.

Наразі Італія та Іспанія є лідерами із захворюваності на коронавірус у Європі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Бергамо померли кілька сотень людей

Станом на 26 березня в Італії зафіксовано понад 74 тисячі випадків захворювання і 7500 померлих від коронавірусу.

Бергамо є одним з найбільш уражених коронавірусом міст в країні - станом на 24 березня тут було понад 3800 хворих та 580 померлих.

В Іспанії захворіли 49 500 людей, з них 3647 померли.

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