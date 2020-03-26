Оркестр на самоізоляції зіграв Бетховена онлайн

Роттердамський філармонічний оркестр знайшов спосіб виступати разом під час пандемії та не порушувати правил самоізоляції для його музикантів.

Члени оркестру кожен у власній домівці записали партії для "Оди до радості" Бетховена.

Потім все звели в єдиний трек - ось що з цього вийшло.

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