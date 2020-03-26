Як вступати до вишів та коли завершиться навчальний рік

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Навчальний рік для всіх школярів, окрім 11-класників, цього року завершиться 1 липня.

А для випускників вступна кампанія до університетів через карантин може тривати аж до середини жовтня.

Про це у четвер під час онлайн-конференції заявила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій.

Школярі вчитимуться до 1 липня

За її словами, все залежатиме від того, коли учні зможуть повернутися за шкільні парти після карантину.

Наразі ж до 24 квітня все навчання точно буде продовжуватися лише дистанційно.

"Але ми розуміємо, що може бути дуже по-різному", - додала Мандзій.

Згодом виконувачка обов'язків міністра додала, що до тем, які не встигли нормально опрацювати дистанційно, зможуть повернутися у наступному навчальному році.

"Навчальний рік закінчиться 1 липня. Окрім випускників 11 класу", - наголосила Любомира Мандзій.

Що буде з випускниками?

Коли ж навчальний рік завершиться для одинадцятикласників, поки що невідомо.

За словами Мандзій, він триватиме доти, поки вони не отримають документ про освіту.

Тут все залежатиме від завершення основної сесії ЗНО.

"Якщо повернемося за шкільні парти у травні, то у травні відбуватиметься пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). А основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня", - пояснила вона.

Вступ може затягнутися до жовтня

Любомира Мандзій відзначила, що якщо навчання не відновиться у червні, то ЗНО можуть провести і в липні, і у серпні.

"Якщо ми готові розпочати ЗНО у середині серпня, то його процедура завершиться у середині вересня. За таких умова вступна кампанія у заклади вищої освіти завершиться у середині жовтня", - дала прогноз виконувачка обов'язків міністра освіти.

Вона пообіцяла точно повідомити дату старту вступної кампанії, коли це стане зрозуміло.

Зарплати вчителям і підсумкова атестація

Любомира Мандзій також розповіла про те, що міністерство вирішило скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4-го і 9-го класу.

Водночас вона запевнила, що всі педагоги отримуватимуть зарплати, попри карантин і дистанційне навчання

"Всі педагогічні працівники мають отримувати середню зарплату", - наголосила урядовець.

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