"Немає часу чекати": Зеленський заявив про закриття кордону з п'ятниці

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Володимир Зеленський заявив про повне закриття українських кордонів для пасажирських перевезень. Не пропускатимуть навіть українських громадян.

"Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення", - сказав Зеленський.

Чинні обмежувальні заходи, які зараз діють в Україні, забороняють лише регулярні пасажирські перевезення, але повертатися до України все одно можуть зокрема громадяни, яких держава повертає з країн їхнього перебування в екстреному порядку.

"Не маємо часу чекати"

"Два тижні тому я просив українців терміново повернутися - більшість зробили це самостійно, близько 80 тисяч інших ми повернули додому літаками та потягами. Але сьогодні ми більше не маємо часу чекати. Ми опинилися перед вибором між безпекою громадян, які ще за кордоном, і безпекою 40 мільйонів громадян, які перебувають всередині країни", - пояснив президент.

За його словами, про тих, хто найближчим часом не зможе повернутися, подбають дипломатичні представництва України та українські громади за кордоном.

"Про жодного українця, який не зможе повернутися в найближчі дні, ніхто не забуде. Поступово усіх повертатимуть додому, але з украхуванням епідеміологічної ситуації в місті вашого перебування і рівня забезпечення медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції", - сказав Зеленський.

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