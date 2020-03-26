Борис Акунін підхопив коронавірус
Тест на коронавірус, який зробили російському письменнику Борису Акуніну, дав позитивний результат. Про це сам він розповів у своєму фейсбуці.
"Я закину ФБ, бо валяюся з модною хворобою. Трохи окріпну - обов'язково поділюся враженнями. (Спойлер: страх перед коронавірусом набагато страшніший за сам коронавірус. Обережним бути треба, а панікувати нема чого", - написав письменник.
Упродож останніх років Борис Акунін мешкає в Лондоні.
Борис Акунін - творчий псевдонім Григорія Чхарташвілі.
Він є автором кількох десятків романів та повістей - переважно детективного жанру. Серед найпопулярніших із них - "Турецький гамбіт", "Алмазна колісниця" та "Левіафан".
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