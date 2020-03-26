Уряд Британії замовив апарати штучної вентиляції легень у виробника пилососів

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Британський уряд замовив у компанії Dyson, відомого виробника пилососів, 10 тисяч апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Таке обладнання є критично важливим в окремих випадках захворювання Covid-19, коли в пацієнтів виникає гостра дихальна недостатність - ШВЛ дозволяє підтримувати їхнє дихання.

Фірма, яку очолює інженер сер Джеймс Дайсон, розробила новий тип апаратів ШВЛ з нуля, відгукнувшись на заклик Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Держзамовлення буде виконано, коли апарати Dyson пройдуть випробування і будуть сертифіковані - влада країни вже прискорила цей процес.

У компанії кажуть, що її інженери працювали над створенням обладнання штучної вентиляції легень цілодобово.

Копирайт изображения Dyson/PA Media Image caption Dyson розробидла власну модель апарату ШВЛ

Втім, миттєвого переходу на такі апарати все одно не буде: навіть якщо нове обладнання отримає сертифікат найближчими днями, шлях від прототипу до масового випуску все одно триватиме не менш як два тижні.

Як розповіли BBC в британському уряді, влада наразі скуповує апарати ШВЛ де тільки можливо.

У NHS зараз є трохи більше 8 тисяч апаратів, ще стільки ж уряд Бориса Джонсона сподівається закупити в британських та іноземних виробників.

Проте, згідно з прогнозами того, як протікатиме пандемія, владі знадобиться принаймні 30 тисяч апаратів ШВЛ.

З досвіду Китаю та Італії підраховано, що штучної вентиляції легень потребували від 2% до 4% інфікованих пацієнтів.

Як працює апарат ШВЛ

ШВЛ забезпечує збагачення легень киснем і видалення з них вуглекислого газу

Апарат використовується в пацієнтів з хворобами легень, які не можуть дихати самостійно, а також під час хірургічних операцій і в постопераційний період

Трубка, що підключається до апарата ШВЛ, вводиться пацієнту в рот, ніс або через невеликий розріз в горлі

Використання апарату ШВЛ потребує фахівців, які пройшли відповідне навчання, застосовувати його в домашніх умовах неможливо, кажуть експерти

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