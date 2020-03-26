Уряд Британії замовив апарати штучної вентиляції легень у виробника пилососів
Британський уряд замовив у компанії Dyson, відомого виробника пилососів, 10 тисяч апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Таке обладнання є критично важливим в окремих випадках захворювання Covid-19, коли в пацієнтів виникає гостра дихальна недостатність - ШВЛ дозволяє підтримувати їхнє дихання.
Фірма, яку очолює інженер сер Джеймс Дайсон, розробила новий тип апаратів ШВЛ з нуля, відгукнувшись на заклик Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).
Держзамовлення буде виконано, коли апарати Dyson пройдуть випробування і будуть сертифіковані - влада країни вже прискорила цей процес.
У компанії кажуть, що її інженери працювали над створенням обладнання штучної вентиляції легень цілодобово.
- Системи штучної вентиляції легень. Що це і чи справді їх бракує
- VIP-палати у лікарнях: Зеленський попросив їх скасувати
Втім, миттєвого переходу на такі апарати все одно не буде: навіть якщо нове обладнання отримає сертифікат найближчими днями, шлях від прототипу до масового випуску все одно триватиме не менш як два тижні.
Як розповіли BBC в британському уряді, влада наразі скуповує апарати ШВЛ де тільки можливо.
У NHS зараз є трохи більше 8 тисяч апаратів, ще стільки ж уряд Бориса Джонсона сподівається закупити в британських та іноземних виробників.
Проте, згідно з прогнозами того, як протікатиме пандемія, владі знадобиться принаймні 30 тисяч апаратів ШВЛ.
З досвіду Китаю та Італії підраховано, що штучної вентиляції легень потребували від 2% до 4% інфікованих пацієнтів.
Як працює апарат ШВЛ
- ШВЛ забезпечує збагачення легень киснем і видалення з них вуглекислого газу
- Апарат використовується в пацієнтів з хворобами легень, які не можуть дихати самостійно, а також під час хірургічних операцій і в постопераційний період
- Трубка, що підключається до апарата ШВЛ, вводиться пацієнту в рот, ніс або через невеликий розріз в горлі
- Використання апарату ШВЛ потребує фахівців, які пройшли відповідне навчання, застосовувати його в домашніх умовах неможливо, кажуть експерти
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!