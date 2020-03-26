Україна закриває кордони через коронавірус. Випуск новин

  • 26 березня 2020

У випуску 26 березня:

  • Закриті українські кордони: як повернутися додому?
  • Південна Корея перемагає вірус: як їй це вдалося?
  • Діти про коронавірус: що про хворобу знає малеча?
  • США проти Covid-19: що відбувається за океаном?

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