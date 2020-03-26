Україна закриває кордони через коронавірус. Випуск новин
- 26 березня 2020
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У випуску 26 березня:
- Закриті українські кордони: як повернутися додому?
- Південна Корея перемагає вірус: як їй це вдалося?
- Діти про коронавірус: що про хворобу знає малеча?
- США проти Covid-19: що відбувається за океаном?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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