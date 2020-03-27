Коронавірус в Україні: кількість хворих подвоїлася за кілька днів

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Станом на ранок 27 березня в Україні вже майже дві сотні підтверджених випадків зараження на COVID-19.

Кількість летальних випадків не змінилася - 5 людей померло.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19", - повідомили українські лікарі.

29 аналізів ще досліджуються.

У середу ця цифра складала трохи більше сотні, тож за останні дні кількість заражених подвоїлася.

Загалом це звична тенденція при пандемії, пояснюють у Всесвітній організації з охорони здоров'я. Чим більше людей інфіковано, тим більше інших вони заражають. Саме тому мова йде про самоізоляцію як найдієвіший спосіб боротьби з поширенням вірусу.

В Україні на офіційну статистику впливає і збільшення кількості тестів на COVID-19.

Загалом в Україні вже проведено 1 050 лабораторних тестів.

П'ять випадків COVID-19 стали летальними, один пацієнт повністю одужав.

У світі, за даними Центру Джона Гопкінса, більше 532 тис. підтверджених випадків хвороби. 24 тис. заражених померли, більше 122 тис. - повністю одужали.

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