Хроніки коронавірусу. "Померти можуть мільйони"

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Світ продовжує боротися проти коронавірусу, який шириться дедалі швидше.

Сполучені Штати - вже епіцентр

США обігнали Китай за кількістю заражених на коронавірус (85 991 випадок у Штатах проти 81 782 - у Китаї, за даними на ранок п'ятниці).

Кількість випадків у Сполучених Штатах стрімко зростає, тоді як у Китаї нові зараження - це тільки десятки на день.

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В одному лише Нью-Йорку налічується більше 30 тисяч хворих.

Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, число померлих перевищило позначку в тисячу людей.

За словами президента США Дональда Трампа, країна вийшла на перше місце за випадками зараження через масове тестування людей.

Глобальні цифри

За даними Центру Джона Гопкінса, який веде постійну статистику підтверджених випадків, найбільше хворих у США, Китаї, Італії, Іспанії та Німеччині.

24 тис. заражених померли, більше 122 тис. - повністю одужали.

Найвища смертність в Італії, Іспанії, Китаї, Ірані та Франції.

Станом на ранок 27 березня в Україні - 218 підтверджених випадків COVID-19. П'ять людей померли, ще п'ять - вже одужали.

В Україні спалахи трапляються навіть у невеликих населених пунктах.

"На Сарненщині лабораторно підтвердженні 9 випадків зараження COVID-19 з одного населеного пункту", - написав у п'ятницю голова місцевої райради Руслан Серпенінов.

"Стан хворих - легкої та середньої тяжкості. Перебувають на лікуванні в Сарненській ЦРЛ", - додав він.

В Україні в 11 разів побільшало тяжких респіраторних інфекцій - BBC

У лютому-березні в Україні стрімко зросла кількість тяжких гострих респіраторних інфекцій, в тому числі пневмоній.

Такі дані аналізу BBC News Україна потижневої статистики Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) за січень-березень 2019 та 2020 року.

Виходячи з цих даних, кількість тяжких гострих респіраторних інфекцій (ТГРІ) в країні стрімко зросла.

На початок лютого — в три рази, з 43 до 143 випадків на тиждень, порівняно з минулим роком. На початок березня — в 7,5 рази з 22 до 164 випадків на тиждень.

А починаючи з середини березня, кількість ТГРІ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла в 11 разів. За тиждень 16-22 березня кількість випадків склала 254 проти 23 минулого року.

Це 30% від кількості всіх госпіталізованих з усіх причин в країні. Торік в пікові періоди відсоток пацієнтів з ТГРІ не перевищував 7% від всіх госпіталізованих.

Чи пов'язане це з коронавірусом - читайте у нашій статті з детальним аналізом.

Поширення по експоненті

У Всесвітній організації з охорони здоров'я заявили, що вірус поширюється зі значним прискоренням:

Перші 100 тис. заражень сталися за 67 днів

Другі 100 тис. заражень - за 11 днів

Треті 100 тис. заражень - за 4 дні

Четверті 100 тис. заражень - лише за 2 дні

"Без агресивних дій у всіх країнах померти можуть мільйони", - попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Аданом Гебреісус.

Менше куріть

У ВООЗ також закликали менше курити.

"Вживання тютюнових продуктів може підвищити ваші шанси заразитися COVID-19", - попереджають медики.

За їхніми словами, під час куріння людина постійно підносить руки до роту — а саме через руки вірус найчастіше потрапляє до організму.

Ділитися цигарками - це більші шанси передачі коронавірусу від людини до людини.

Зрештою, тютюн послаблює дихальну систему людини і робить її більш вразливою для хвороб.

Оновлюється...

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