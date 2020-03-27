На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців. Масово повертаються додому

Копирайт изображения Юрій Степаненко

На західних кордонах України утворилися великі черги з людей, які намагаються повернутися з Польщі та інших країн.

Оскільки піші переходи закриті вже кілька днів, прикордонники намагаються перевезти якомога більше людей своїми автобусами.

Однак через те, що наплив масовий, а також через додаткову профілактику, на пунктах пропуску виникли скупчення людей, в яких, за свідченнями очевидців, дотримуватися "соціальної дистанції" вже не виходить.

Так само скупчення людей є і на залізничному вокзалі у польському Перемишлі, звідки українці повертаються до Львова.

Дистанції немає

Як розповідає Юрій Степаненко, який вчора перетинав кордон на пункті пропуску "Ягодин", польська сторона пропускає людей досить швидко: "Їм головне, щоб люди залишили Польщу".

Проблеми починаються далі.

Копирайт изображения Юрій Степаненко

Оскільки всі піші переходи закриті вже понад тиждень (від початку карантину), людям доводиться чекати кілька годин у чергах на автобуси, які перевезуть їх на український бік.

Зокрема, там курсують кілька автобусів прикордонників, ДСНС, а також комерційних перевізників.

Через те, що пропускають людей через КПП порівняно повільно, почали утворюватися натовпи.

"Дистанції там вже не притримувалися у принципі. Все було досить хаотично", - пригадує Юрій.

Оскільки чоловік як і решта натовпу перебували в буферній зоні автомобільного пункту пропуску, то там не було передбачено навіть туалетів.

На самому КПП працювало лише кілька віконець. "При переході поміряли температуру, спитали, де будемо самоізолюватися", - каже Юрій.

За його словами, перетин кордону у нього зайняв близько п'яти годин.

"Але нам ще пощастило, бо ми спеціально приїхали рано. А за нами залишалося значно більше людей. Вони прибували буквально на очах", - підсумував чоловік.

Що кажуть прикордонники

У Державній прикордонній службі пояснили BBC News Україна, що проблеми виникли через масовий наплив людей після заяви президента про закриття кордону.

За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, потік фактично виріс удвічі.

Станом на ранок п'ятниці, найбільше людей зібралося в пунктах пропуску "Краківець" (близько 2 тис.), "Ягодин" (1,2 тис.) і "Рава-Руська" (600).

"Люди продовжують прибувати", - каже Андрій Демченко.

Він також запевнив, що прикордонники перевезуть автобусами всіх, хто там зібрався.

Сам перехід через кордон затримується через те, що ввели обов'язкову перевірку температури, а також заповнення форми щодо добровільної згоди на самоізоляцію. При цьому ще й треба проходити і звичні прикордонні процедури.

"Додаткові контрольно-профілактичні заходи проводяться задля безпеки. Охоронці кордону розраховують на розуміння співвітчизників", - кажуть у ДПСУ.

Про повне закриття українських кордонів напередодні заявив президент Зеленський: "До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення".

Коли саме закриють кордони, має вирішити уряд. За даними BBC News Україна, таке рішення можуть прийняти вже у п'ятницю ввечері.

Проблеми з потягом

Скупчення людей виникали і при поверненні з Польщі потягом з Перемишля.

Михайло, який їхав у вівторок, розповів BBC News Україна, що українців там не випускали з вокзалу і пропускали через спеціальні коридори поліцейських.

Пройти можна було лише з квитком. Сам потяг також затримався на годину, однак проблем з паспортним контролем не виникало.

А у Львові працівники, які проводили санітарний догляд, питали, кому потрібен "доїзд" в інші регіони. Таких людей тих просили пройти до залів очікування.

"Але мене більше здивувало, що лише третина з тих, хто їхав, були у масках. Хоча у польських аптеках купити маски можна, вони не дорогі. Хтось навіть казав: зараз приїду і буду гуляти", - дивується чоловік, який сам зараз перебуває на самоізоляції.

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