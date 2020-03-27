У прем'єра Британії Бориса Джонсона виявили коронавірус
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що підхопив коронавірус.
Про це він розповів у своєму фейсбуку.
"Протягом останніх 24 годин у мене з'явилися легкі симптоми, і тест показав позитивний результат", - написав він.
Він додав, що самоізолювався, але і далі очолює роботу британського уряду по боротьбі з вірусом через відеоконференції.
"Разом ми це переможемо", - додав британський прем'єр.
Борису Джонсону 55 років.
Перед тим стало відомо, що на COVID-19 захворів і британський принц Чарльз.
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