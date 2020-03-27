Коронавірус: інфекціоністка відповіла на найпоширеніші запитання

BBC News Україна зібрала запитання читачів і глядачів про коронавірус та поставила їх медичній експертці ЮНІСЕФ під час Facebook-лайву.

Катерина Булавінова розповіла, як часто треба мити руки, скільки і чим витирати поверхні, як берегти собак, чи варто жінкам частіше мити волосся, щоб уберегтися від коронавірусу, чи варто дезінфікувати овочі з магазину та як не зловживати ліками.

Експертка також розвіяла низку поширених помилкових уявлень українців про коронавірус.

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