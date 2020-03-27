Керівник поліції Києва Крищенко підхопив коронавірус - Геращенко
У голови поліції Києва, заступника голови Нацполіції України Андрія Крищенка діагностували коронавірус. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Стан здоров'я Крищенка - задовільний, він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно, зазначив Геращенко.
Він також повідомив, що у п'ятницю, крім пана Крищенка, діагноз підтвердили ще в двох поліцейських та одного курсанта.
"Саме медики і правоохоронці, як показує трагічний досвід Італії, найбільш часто стають жертвами ураження небезпечною інфекцією", - написав він у фейсбуку.
Поліцейські встановили коло тих, хто контактував із Крищенком протягом інкубаційного періоду. Усі вони поінформовані про ризик і перебувають на самоізоляції, додав Геращенко.
Між тим, керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували, запевняє Геращенко.
Загалом станом на ранок 27 березня в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом.
З Рівненщини, тим часом, повідомили про шосту смерть від COVID-19 в Україні.
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