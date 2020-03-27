Зеленський хоче, щоб Рада 30 березня проголосувала за ринок землі. Зі змінами

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Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче від Верховної Ради ухвалення кількох законопроєктів, необхідних для траншу МВФ.

"Ми розуміємо, що зараз світова криза. Нам дуже важливо її пройти. Тому умови МВФ - це два закони - це закон про банки та закон про землю, про що ми вже домовились", - сказав Зеленський після засідання фракції "Слуга народу".

За його словами, 30 березня відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглянуть ці питання. Поки не зрозуміло, де будуть засідати депутати - спікер Дмитро Разумков не виключив, що це буде у внутрішньому дворику парламенту.

Як зміниться законопроєкт про землю?

Володимир Зеленський зазначив, що спочатку землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.

"Державну землю продавати зараз не будемо. Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 га, для юридичних осіб - і це буде другий етап, з 2024 року, - до 10 000 га. Перший етап - для фізичних осіб, до 100 га", - заявив президент.

Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко у Facebook більш детально пояснила суть змін. За її словами:

Початок дії закону відкладається на 9 місяців від того, що планувалось, тобто запрацює з 1 липня 2021 року

Заборонять продаж земель державної власності. Вільний обіг землі буде стосуватись лише ділянок, які належать пайовикам

З 2021 землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га в одні руки, обмеження щодо юридичних осіб знімуть через кілька років, і вони зможуть купувати до 10 000 га в одні руки.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Невдовзі українська земля може стати об'єктом продажу. Що про це потрібно знати?

Україна може отримати 10 млрд доларів. Не тільки від МВФ

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що від МВФ, Світового банку та ЄБРР Україна може отримати 10 млрд доларів.

За його словами, також триває діалог про отримання фінансової допомоги з боку Канади та Азербайджану.

"Очікуємо відповідь від прем'єра Канади Джастіна Трюдо", - зазначив президент.

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