Хроніки коронавірусу: 93 нові випадки в Україні і 9 тис. смертей в Італії
Світ продовжує боротися проти коронавірусу, який шириться дедалі швидше. В Україні, станом на ранок 28 березня, 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
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За добу виявили 93 нових хворих. П'ятеро людей вже одужали.
Найбільше хворих у регіонах:
- Київ - 74
- Київська область — 41;
- Тернопільська область — 43 (1 летальний);
- Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання);
- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
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В Італії знову рекорд
Тим часом новий сумний рекорд в Італії. За минулу добу добу там померли 919 людей від коронавірусної хвороби. Загальна кількість жертв від вірусу склала понад 9 тисяч людей.
Італія найбільше у Європі страждає від коронавірусу. Там 85 тисяч хворих. Майже все у країні закрито і людям наказано сидіти вдома.
Що ще в Європі?
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон став першим західним лідером, який захворів на Covid-19. Він самоізолювався у своїй резиденції. Керувати країною він буде віддалено по відеоконференції.
Другою європейською країною за кількістю хворих на коронавірус є Іспанія, там вже 65 тисяч хворих.
За день в країні померли 769 людей, а з початку пандемії майже 5 тисяч.
Але всі рекорди за кількістю хворих побили у США - за минулу добу там зафіксували 100 тисяч хворих. Померли 1300 людей.
Китай, звідки все почалося, оголосив тимчасову заборону на в'їзд для всіх іноземців. Там 81 тисяча хворих і 3,3 смертей.
Більшість нових випадків коронавірусу у Китаї - це люди з-за кордону.
За даними університету Джона Хопкінса, захворіли на коронавірусну хворобу у світі 540 тисяч людей, померли - 24 тисячі. Але є і хороші новини - 123 тисячі видужали.
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