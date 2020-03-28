В Україні вісім смертей від коронавірусу
Від коронвірусу в Україні померли восьмеро людей, повідомляє МОЗ.
За минулу добу зареєстрували три летальні випадки від коронавірусної хвороби: 1 - у Рівненській області, 1 - у Сумській області, 1 - в Івано-Франківській області.
На Прикарпатті пацієнт помер раніше, проте вчора випадок підтвердили лабораторно.
Раніше в Україні померло 5 осіб від коронавірусної хвороби.
У МОЗ кажуть, що переважно це люди літнього віку або пацієнти, які тривалий час займалися самолікуванням і занадто пізно звернулися до лікарів.
В Україні, станом на ранок 28 березня, 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили 93 нових хворих. П'ятеро людей вже одужали.
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Тим часом прикордонники у Луганській і Сумській областях затримали двох людей, які порушили зобов'язання по самоізоляції, повернувшись з-за кордону.
З-за кордону до України повернулися понад 100 тисяч людей, але, як вони дотримуються карантину ніхто не контролює.
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