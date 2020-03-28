Поліція готова слідкувати за людьми на карантині. Якщо доведеться - Аваков

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Правоохоронці можуть відстежувати переміщення людей під час карантину. Робити це вони будуть, якщо їм дозволять порушувати приватність у разі введення надзвичайного стану. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю виданню Бабель.

"Технічно ми до цього готові", - сказав пан Аваков.

При цьому він зазначив, що надзвичайний стан в Україні можливий, але наразі "ми його не потребуємо". Вистачає інструментів надзвичайної ситуації.

Нещодавно уряд оголосив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.

"Премʼєр-міністр теж не дурень"

З початком спалаху коронавірусу в Україні керівник МВС став однією з ключових фігур не тільки в Кабміні, але й у державі загалом.

Він керує найпотужнішою структурою в умовах карантину і радить Верховній Раді та всьому уряду, що треба зробити в економіці.

На питання, чи влаштує він переворот, щоб усунути Зеленського, міністр відповів так: "Я один із найбільш досвідчених членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу.

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"Що важливіше — життя чи бізнес?"

Останнім часом Арсен Аваков почав давати поради уряду та парламенту у сферах, які виходять за межі його компетенції як міністра внутрішніх справ — в економіці та фінансах.

Також він з самого початку виступав за більш жорсткий карантин.

"Я одразу говорив про карантин, і чим більше часу минає, тим більше людей погоджуються зі мною. Думаю, питання треба ставити інакше: що важливіше — життя чи бізнес? …Ну справді ж, абсурдно торгувати пончиками, відкривати кафе або щось у цьому дусі, коли на вулиці пандемія".

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