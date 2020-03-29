Коронавірус в Україні: підтвердили 418 випадків

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В Україні лабораторно підтвердили 418 випадків коронавірусної інфекції - такі дані станом на 10:00 29 березня повідомив Центр громадського здоров'я.

Протягом доби отримали 109 нових позитивних результатів ПЛР-дослідження на новий коронавірус.

Найбільше випадків зареєстрували у Києві - 82, далі йдуть Чернівецька (59) та Тернопільська (57) області.

Загалом від коронавірусу в Україні загинули вже 9 людей.

У МОЗ кажуть, що переважно це люди літнього віку або пацієнти, які тривалий час займалися самолікуванням і занадто пізно звернулися до лікарів.

Водночас одужали від хвороби 5 людей - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

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