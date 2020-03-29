Хроніки коронавірусу: 665 тисяч хворих у світі, виставковий центр Лондона перетворять на госпіталь

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Станом на ранок 29 березня у світі зафіксували вже понад 665 тисяч офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

З них понад 30 тисяч пацієнтів померли, понад 140 тисяч одужали.

Лідери за поширенням хвороби - США (124 тисячі випадків), Італія (92 тисячі), Китай (82 тисячі), Іспанія (73

тисячі) та Німеччина (57 тисяч випадків).

Найбільша кількість смертей зафіксована в Італії (10 тисяч), Іспанії (понад 4 тисячі) та Китаї (понад 3 тисячі).

В Україні ж станом на ранок 29 березня офіційно підтвердили 418 випадків коронавірусної інфекції, 109 із них - за останню добу.

Як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні не залишилося жодної області, де б не були зафіксовані випадки коронавірусу.

Найбільше випадків зареєстрували у Києві - 82, Чернівецькій (59) та Тернопільській (57) областях.

Загалом від коронавірусу в Україні померли дев'ятеро людей.

З Москви до Києва прибули понад 700 українців

Вранці 29 березня до Україниприбули понад 700 українців, які через карантин не могли самостійно дістатися додому. Їх доставили спецпотягом "Київ-Москва".

Як повідомили в Державній прикордонній службі, в усіх пасажирів перевірили температуру, вони підписали згоду на самоізоляцію.

На час перевірки перон Центрального залізничного вокзалу тимчасово закрили.

Про виявлені випадки захворювання у Держприкордонслужбі не повідомляють.

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"Боротьба тільки починається" - прем'єр-міністр Франції

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що боротьба із коронавірусом "тільки починається".

Наразі в країні вже понад 2 300 людей померли від коронавірусної інфекції.

За словами прем'єра, перші 15 днів квітня будуть ще важчими, ніж попередні два тижні.

"Я хочу бути відвертим із французами. Боротьба тільки починається", - сказав пан Філіп.

Виставковий центр у Лондоні перетворять на госпіталь

Виставковий центр ExCel в Лондоні переоблаштовують на тимчасовий польовий госпіталь.

Очікується, що він має запрацювати у найближчі кілька днів і зможе прийняти до 4 тисяч пацієнтів.

Копирайт изображения Уряд Великої Британії

Дружина прем'єра Канади одужала

Софі Грегуар-Трюдо, дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомила, що вилікувалась від COVID-19. Про це сама вона написала у своєму фейсбуці.

"Я почуваюся набагато краще. Я отримала від свого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям все гаразд", — розповіла Софі Грегуар-Трюдо.

Через захворювання дружини прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо кілька тижнів тому пішов на самоізоляцію і кілька тижнів працював з дому. У нього жодних симптомів хвороби лікарі не виявили.

Перша смерть немовляти у США

У США зафіксували першу смерть немовляти, в якого до цього виявили коронавірус.

Малюк помер у місті Чикаго, повідомили у департаменті охорони здоров'я штату Іллінойс.

"У нас ще не було жоної смерті немовляти, яку можна було пов'язати із коронавірусом. Триває розслідування, аби встановити точні причини смерті".

Раніше повідомлялося про смерть однорічної дитини у Китаї, в якої виявили коронавірус, проте причиною смерті могло стати й інше захворювання.

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