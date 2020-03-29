Коронавірус: 9 питань, на які ми досі не маємо відповіді

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Здається, що минула вже ціла вічність, але світ дізнався про коронавірус не так вже й давно.

І попри неймовірні зусилля вчених з усього світу, відповіді на деякі запитання для нас досі лишаються невідомими. Ось кілька з них.

1). Скільки людей насправді інфіковані

Це одне з найочевидніших і найважливіших запитань.

У світі виявлено вже сотні тисяч хворих, але йдеться лише про офіційно підтверджені випадки, і насправді ця цифра є більшою.

Але зрозуміти, якою саме є реальна кількість інфікованих, дуже непросто - хоча б тому, що чимало людей хоч і є носіями інфекції, але навіть про це не здогадуються, бо не мають жодних симптомів хвороби.

2). Яким є реальний рівень смертності

Це запитання є логічним продовженням попереднього. Оскільки ми не розуміємо, як сильно поширився коронавірус, то не можемо підрахувати й реальний рівень смертності.

3). Повний спектр симптомів

Ключові симптоми коронавірусу - підвищена температура й сухий кашель.

Водночас була інформація, що в деяких пацієнтів він також може проявлятися у вигляді болю в горлі, головному болі та діареї.

Відкритим питанням лишається, чи можуть нежить або чхання бути симптомами коронавірусної інфекції.

4). Роль дітей у поширенні інфекції

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Без сумніву, діти також можуть підхопити коронавірус, проте в більшості проявляються лише легкі симптоми хвороби.

Окрім того серед дітей, в яких виявили коронавірус, набагато нижчий рівень смертності, ніж серед представників інших вікових груп.

У випадку з іншими хворобами діти, як правило, є суперпоширювачами - зокрема, тому що контактують з великою кількістю людей (приміром, на дитячому майданчику). Але у випадку з коронавірусом досі не зрозуміло, яку роль діти відіграють в поширенні хвороби.

5). Від кого люди підхопили коронавірус

Ми знаємо, що спалах грипу стався в китайському Ухані наприкінці 2019 року. Вважається, що вірус передався від кажанів до невідомої тварини, від якої, зрештою й заразилася людина.

Але досі не зрозуміло, про яку саме тварину йдеться. Це означає, що представники цього виду досі можуть становити небезпеку.

6). Чи буде менше захворювань влітку

Застуда і грип частіше зустрічаються в холодні пори року, але у випадку з коронавірусом все ще не зрозуміло, як ситуація зміниться з приходом літа.

Наукові радники британського уряду вже заявили, що поширення коронавірусу може не мати сезонного ефекту. А якщо він і є, то менший, ніж у випадку з грипом і застудою.

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7). Чому в деяких людей набагато серйозніші симптоми

Для переважної більшості Covid-19 - це легка інфекція. Але у 20% пацієнтів виникають серйозні ускладнення. Але чому? Ми не знаємо.

Виглядає так, що частково це пов'язано зі станом імунної системи, частково - з генетичним фактором. Але точну відповідь на це запитання вченим лише доведеться віднайти.

8). Чи можна захворіти двічі

На цю тему є багато спекуляцій. Досвід спостережень за іншими вірусами говорить нам, що в організмі людини, яка перехворіла, мають виробитися антитіла, які захищатимуть її від повторного зараження.

Чи працює це у випадку з коронавірусом - ми не знаємо, адже вірус почав поширюватися лише в грудні - пройшло замало часу, щоб робити якісь впевнені висновки.

Попри повідомлення про кілька випадків повторного зараження - є багато питань до достовірності цих даних.

9). Чи мутуватиме вірус

Віруси постійно мутують, але в більшості випадків їхній генетичний код змінюється несуттєво.

Побоювання полягає в тому, що якщо вірус сильно мутує, то імунна система більше не розпізнає його, а вакцина не працюватиме.

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