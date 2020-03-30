Хроніки коронавірусу: обсервація для українців та суворий карантин в Москві

Копирайт изображения UNIAN Image caption Досі на обсервацію відправляли лише українців, яких евакуювали з Китаю в лютому

Станом на 30 березня у світі зареєстрували понад 722 тис. випадків зараження коронавірусом. Видужали майже 152 тис. людей, померли — майже 34 тис.

США - лідер за кількістю людей, у яких підтвердили хворобу. Йдеться про 142 тис. заражених. Вилікувались 4767, померли 2393.

Водночас лідером за смертями залишається Італія. Тут померли понад 10 тис. людей, вилікувались 13 тис., а всього захворіли понад 97 тис. італійців.

Серед країн, де загинули найбільше людей, також Іспанія (6 803), Китай (3 186), Іран (2 640) та Франція (2 606).

Україна: понад 50 нових випадків та обсервація для новоприбулих українців

Станом на вечір 22 березня в Україні офіційно підтвердили 475 випадків зараження COVID-19, повідомив Центр громадського здоров'я.

За весь час від вірусу померли 10 людей, офіційно видужали — шестеро.

Водночас Кабінет міністрів ввечері посилив карантинні заходи щодо українців, які повертаються з-за кордону.

Уряд зобов'язав всіх новоприбулих дотримуватися режиму обсервації.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що обсервація триватиме два тижні. Це стосується всіх, хто повернеться після 28 березня.

Для того, щоб забезпечити ізоляцію новоприбулих, влада домовляється з готелями, в яких введуть спеціальні заходи безпеки.

Станом на неділю до України повернулися понад 140 тис. українців.

Також ввечері 22 березня в Україну прибув другий літак з Китаю. За словами Зеленського, на борту було 300 тис. спеціальних респіраторів та 35 тис. захисних костюмів для лікарів, військових і поліціянтів. А ще 2 млн масок для населення.

Очікується також літак, який доставить з Китаю 100 тис. ПЛР-тестів.

Москвичі в ізоляції

У Росії після кількатижневого зволікання все ж вирішили запровадити жорсткі карантинні заходи за прикладом країн Західної Європи.

Щоправда, режим обов'язкової самоізоляції стосується тільки Москви та прилеглих населених пунктів.

Виходити на вулицю можна лише з поважних причин: щоб отримати медичну допомогу, дістатися на роботу, купити продукти чи ліки, винести сміття та вигуляти домашню тварину, але не більш як в 100 метрах від свого житла.

Також в Москві планують запровадити спеціальні перепустки, які дозволять пересуватися містом.

США: Великдень на карантині

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Президент США Дональд Трамп визнав, що до Великодня карантинні заходи скасувати не вдасться.

Він офіційно заявив, що обмеження збережуть до 30 квітня, а пік смертей очікують за два тижні.

У Білому домі допускають, що коронавірус може вбити понад 200 тис. американців, а захворіти можуть мільйони.

Тож Трамп зазначив, що важливо не дозволити кількості загиблих перевищити 100 тис.

Трамп про принца Гаррі та Меган Маркл: "Платити мають вони"

Окремо президент США згадав королівську подружню пару — принца Гаррі та Меган Маркл, які на тлі коронавірусу вирішили переїхати з Канади до американського помешкання колишньої акторки.

Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть оплачувати рахунки подружжя за їхню охорону.

"Платити мають вони", - заявив американський президент.

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