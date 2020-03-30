Коронавірус в Україні: за добу 62 нових випадки, дві людини померли

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Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження COVID-19.

За добу виявили 62 нових випадки, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Також за добу померли дві людини від коронавірусу.

Тож всього від хвороби померло 11 українців.

6 пацієнтів одужало.

В лідерах за кількістю захворювань - Київ (102 випадки), Чернівецька область (75 випадків), Тернопільська область (60 випадків).

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