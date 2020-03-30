Кличко присоромив киян за "тусовки" на природі: "Нас всіх чекатиме катастрофа"

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Мер Києва Віталій Кличко обурений тим, що кияни масово не дотримуються карантину в розпал коронавірусу.

Легковажність тих, хто влаштовує багатолюдні пікніки та гуляння на природі, наражає на небезпеку інших, заявив Кличко на брифінгу у понеділок.

"Якщо продовжаться ці шатання і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас всіх чекатиме велика катастрофа", - попередив мер, не стримуючи емоцій.

Кличко закликав киян "подумати головою", адже Київ уже в лідерах за кількістю хворих на коронавірус в Україні.

Станом на ранок понеділка таких хворих вже 102 людини.

Мер також підкреслив, що, на відміну від Європи, в Києві часто хворіють молоді люди.

"В столиці два випадки захворювань дітей і чимало людей, трохи старших за тридцять. Дехто з них в тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії", - підкреслив мер.

"Хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, але не його. Думати так, м'яко кажучи, нерозумно. Є свідомі кияни, а є ті, до кого, на жаль, ще не дійшло", - додав він.

Кличко знову закликав обмежити контакти з іншими людьми, залишатися вдома, не водити дітей на дитячі майданчики та дотримуватися обсервації, якщо йдеться про киян, які повернулись з-за кордону.

"Ви смієтесь і не вірите і чомусь думаєте, що пронесе, а потім ніяка система охорони здоров'я не впорається з тисячами людей, які захворіли", - підсумував мер.

Загалом, станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження COVID-19. Від хвороби померло 11 українців. 6 пацієнтів одужало.

У Києві майже в півтори рази більше хворих, ніж в інших регіонах.

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