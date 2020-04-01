Копирайт изображения Getty Images Image caption Медичні маски у березні стали помітним атрибутом в містах більшості країн Африки

Африка наразі ще залишається континентом з найменшим рівнем поширення коронавірусу. Лікарі виявили тут станом на 31 березня майже 6000 випадків, 197 людей померли. Проте частина країн вже почала запроваджувати жорсткий карантин або комендантську годину.

Хоча в багатьох країнах Африки літні люди складають невелику частку населення, тут є чимало людей з послабленою імунною системою - ВІЛ-інфіковані, хворі на туберкульоз (за даними ВООЗ, 25% смертей від цієї хвороби припадає саме на Африку) або малярію, люди, які голодують або недоїдають. Всі вони є уразливою категорією для коронавірусу.

Тож пандемія викликала неабияке занепокоєння в деяких місцевих лідерів. А гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше був очільником МЗС Ефіопії, порадив африканцям "прокинутися і готуватися до найгіршого".

Безпрецедентні обмеження

Найбільш суворий карантин встановили у Південно-Африканській Республіці, де захворіла найбільша кількість людей на континенті - станом на 31 березня 1353 людей, з яких п'ятеро померли.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запровадив карантин 26 березня на три тижні. Обмеження стали безпрецедентними з часу падіння режиму апартеїду у країні майже 30 років тому.

У країні заборонили всі зібрання, продаж алкоголю та сигарет, виходити на вулицю для пробіжок або прогулянок з собаками, можна залишати будинки лише для купівлі важливих продуктів у супермаркеті чи аптеці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черга в супермаркеті у ПАР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жорсткий карантин у ПАР виглядає так

"Без рішучих дій кількість заражених людей швидко зросте з кількох сотень до десятків тисяч, а протягом декількох тижнів - до сотень тисяч", - попередив президент ПАР, який вперше одягнув військову форму, оголошуючи про карантин.

"Це надзвичайно небезпечно для населення, як у нас, з великою кількістю людей із послабленим імунітетом через ВІЛ та туберкульоз, а також через високий рівень бідності та недоїдання", - додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент ПАР Сиріл Рамафоса виступав у військовій формі під час оголошення про запровадження карантину

Контролює дотримання карантину поліція та армія, подекуди створили блокпости.

Президент Рамафоса також оголосив створення фонду солідарності для допомоги малому бізнесу. Дві найбагатші родини країни - Оппенгеймери та Руперти - пожертвували до цього фонду по 58 млн доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затримання мешканців ПАР, в яких виявили алкоголь

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затримання порушників карантину у Південній Африці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейські шикують чергу до супермаркету

Окрім того, Південна Африка споруджує стіну висотою 1,8 метра на кордоні з Зімбабве, побоюючись, що мешканці сусідньої країни втікатимуть від медичної допомоги в ПАР.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бездомну вагітну жінку забрали з вулиці поліцейські. Йоганесбург, ПАР

"Божа кара" і національна катастрофа

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва минулого тижня оголосив у країні стан національної катастрофи.

Це сталося через два тижні після заяви міністерки оборони країни Оппа Мучінгурі-Кашірі, яка назвала коронавірус проблемою західних країн.

"Коронавірус - це Божа кара країнам, які наклали на нас санкції. Трамп має знати, що він не Бог", - заявила чиновниця на мітингу правлячої партії 14 березня, ігноруючи, що спалах почався у дружньому до Зімбабве Китаї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільниця Міноборони Зімбабве Оппа Мічунгурі-Кашірі заявила, що карантин - це "Божа кара" для Заходу

Пізніше президент Зімбабве Мнангагва заборонив всі зібрання та закрив школи, а з 30 березня запровадив жорсткий карантин на 21 день.

Як повідомляє з Зімбабве кореспондентка ВВС Шингаї Ньока, в перший день карантину вулиці столиці країни спорожніли, дотримання карантину забезпечують силовики.

Країна вже страждає від економічної кризи, високого безробіття та посухи, і наслідки поширення коронавірусу тут можуть бути руйнівними.

Уряд пообіцяв надати допомогу мільйону домогосподарств, але її потребуватимуть ще чимало зімбабвійців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 30 березня у Зімбабве запровадили жорсткий карантин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція у місті Булавайо, Зімбабве вимагає від торговця забирати свій товар і йти з ринку

Водночас сотні лікарів та медсестер в Зімбабве відмовляються працювати, поки їм не нададуть захисний одяг. Вони наводять чиновникам статистику смертності серед їхніх колег в Італії.

Офіційно в країні коронавірус мають семеро людей, один з хворих - відомий 30-річний тележурналіст - помер.

Експерти застерігають, що кілька десятиліть економічних проблем серйозно послабили можливості Зімбабве протидіяти пандемії.

Вільне пересування для медиків, продавців та журналістів

Уряд 12-мільйонної Руанди - країни з найвищою щільністю населення на континенті - запровадив двотижневий карантин 22 березня. Тут на коронавірус захворіли 75 людей.

Деякі сезонні робітники мусили повернутися до своїх сіл зі столиці Кігалі, аби уникнути голоду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руанда стала першою країною Субсахарської Африки, яка запровадила карантин. Окрім того, на вулицях тут встановили такі пристрої для миття рук

Вільно пересуватися вулицями можуть медики, працівники супермаркетів та журналісти. Роботу громадського транспорту припинили.

Кореспондент ВВС Жан Клод Мвамбутса повідомляє, що 23 березня поліцейські застрелили двох молодиків у столиці Руанди Кігалі, які, за офіційною інформацією, порушили режим карантину і напали на силовиків.

Удар по африканських традиціях

Один з найбільш уражених коронавірусом регіонів - Західна Африка, і саме тут карантинні обмеження завдали болючого удару по традиціях.

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Найбільша кількість захворювань тут припадає на 5 країн:

Буркіна-Фасо - 261 людей, які захворіли, з них 14 померли

Кот-д'Івуар - 179, одна смерть

Сенегал - 175 людей, які захворіли

Гана - 161, п'ять смертей

Нігерії - 139, двоє померлих

Гана оголосила про запровадження карантину у трьох найбільш населених містах країни на два тижні, починаючи з 30 березня.

Ще раніше, 6 березня, президент Гани Нана Акуфо-Аддо показав, що треба відмовитися від рукостискань, а пізніше оголосив про заборону масової участі у похороні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Західна Африка однією з перших на континенті постраждала від поширення коронавірусу

Як розповіла ВВС ганійська журналістка Елізабет Охене, ці заборони мали важкий психологічний вплив на ганійців. Адже за місцевою традицією не потиснути руку є проявом ворожості, а похорон обов'язково має бути масовим та якомога величним.

"Не існує такого поняття, як приватне поховання в нашому мисленні, похорони - це величезні, величні та регулярні обряди. Наше життя обертається навколо похоронів", - зазначає вона.

"Індустрія громадського харчування покладається на похорон, щоб вижити, текстильній промисловості потрібні замовлення, кравці та кравчині зайняті здебільшого тому, що вони роблять одяг для похорону; хорові колективи, організатори заходів, транспорт, виробники та продавці алкогольних та безалкогольних напоїв зникнуть без похоронних церемоній", - пояснює журналістка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Гані звикли до величних поховань, коли навіть труни оформлюють так, аби відобразити характер або дії померлої люди. На фото - труна багатодітної 77-річної жінки у формі курки

У Нігерії, де проживає понад 200 млн людей, президент Мухаммаду Бухарі оголосив про двотижневий карантин в найбільшому місті країни Лагосі та у столиці Абуджі, починаючи з 30 березня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У столиці Сенегалу Дакарі намалювали отакі мурали з поясненням правил гігієни, які запобігають захворюванню

У Буркіна-Фасо, яка першою зазнала спалаху коронавірусу, влада ще всередині березня оголосила карантин в школах, до кінця квітня заборонила будь-які демонстрації, а пізніше тимчасово скасувала усі колективні молитви в церквах та мечетях.

Комендантська година

Інший регіон, уражений коронавірусом, - Північна Африка. Серед країн регіону станом на 31 березня найгірша ситуація склалася у Єгипті.

Єгипет - 710 захворіли, 46 померли

Алжир - 716 захворіли, 44 померли

Марокко - 617 захворіли, 36 померли

Туніс - 394 захворіли, 10 померли

Як відповідь на поширення коронавірусу в Єгипті з 19 березня запровадили комендантську годину з 19:00 до 7:00 - кафе, бари, ресторани не можуть працювати у цей час.

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З 21 березня відмовилися від колективних богослужінь мечеті та Коптська православна церква.

Тим часом єгипетські знаменитості поширили в соцмережах відео, в якому закликають єгиптян не вірити чуткам про те, що коти чи собаки розповсюджують коронавірус. Через ці чутки у країні почали викидати на вулицю домашніх тварин. ВООЗ нагадує, що немає жодних доказів, що коти чи собаки можуть бути носіями коронавірусу Covid-19.

В Алжирі з 12 березня запровадили карантин у школах, 17 березня тимчасово заборонили колективні молитви у мечетях, а з 23 березня запровадили комендантську годину у найбільш населених містах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Марокко з 20 березня від громадян, які не працюють у критичних секторах, вимагають сидіти вдома

У Марокко карантин у школах запровадили з 16 березня, а 20 березня оголосили надзвичайний стан в усій країні.

Заборонили відвідувати публічні місця без офіційних дозволів місцевої влади, першочергове право доїхати на роботу забезпечують працівникам ключових секторів - лікарень, супермаркетів, телекомунікацій, держустанов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейська у Марокко розганяє чоловіків, які порушують обмеження на вільне пересування

Король Марокко Мухаммед VI оголосив 15 березня про створення спеціального фонду обсягом 1 млрд доларів для допомоги медичній системі та постраждалим секторам економіки.

Міністерство фінансів Марокко 27 березня повідомило про виділення 200 млн доларів для придбання необхідних речей для лікарень - 1100 ліжок для відділень інтенсивної терапії, 550 апаратів штучного дихання, 100 тисяч тест-систем на коронавірус, повідомляє Reuters.

Уряд Марокко планує збільшити кількість місць в реанімації з 1640 до 3000. ЄС планує перенаправити заплановану для Марокко допомогу обсягом 450 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вуличних торговців у Рабаті, столиці Марокко, примушують піти з вулиці

А в Тунісі 150 робітниць та робітників фабрики Consomed оголосили про самоізоляцію на місяць, аби забезпечити країну медичними масками. Вони випускають по 50 тисяч масок на день.

Співробітниця фабрики Хаула Ребхі повідомила BBC, що сильно сумує за сім'єю, але близькі підтримали її рішення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівники фабрики Consomed пішли на самоізоляцію. аби забезпечити Туніс медичними масками

"Мій чоловік та 16-річна донька підтримали і заохотили мене до цього", - сказала пані Ребхі, яка відповідає за виробничу лінію.

Співробітники фабрики мають гуртожиток та зони для відпочинку поряд з фабрикою.

Мільйони масок від засновника Alibaba

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник Alibaba Джек Ма надав гуманітарну допомогу країнам Африки для боротьби з коронавірусом. Її обсяг має скласти понад мільйон тестів, 60 тисяч захисних костюмів та 6 мільйонів масок

Африканські країни цього разу не можуть сподіватися на велику допомогу з боку західних країн, які опинилися в епіцентрі пандемії.

На цьому тлі допомогу вже надає китайський мільярдер, засновник Alibaba Джек Ма.

Він пообіцяв кожній з 54 країн Африки 20 тисяч тестів, 100 тисяч медичних масок та 1000 захисних комбінезонів для лікарів. Загалом це становить понад мільйон тестів, 60 тисяч захисних костюмів та 6 мільйонів масок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прибуття допомоги від Джека Ма до Сенегалу

Ця допомога вже прибула до Ефіопії, яка розподіляє допомогу, і 39 країн Африки станом на 29 березня вже отримали її.

Критика релігійних лідерів

Релігійних лідерів у низці країн Африки критикують через те, що вони не хочуть відмовлятися від масових богослужінь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ефіопська православна церква 24 березня провела хресну ходу проти коронавірусу в Аддіс-Абебі

У Нігерії нобелівський лауреат з літератури Воле Шоїнка розкритикував релігійних лідерів, які провели богослужіння 23 березня за участі тисяч вірян і проігнорували заклики щодо дотримання соціальної дистанції.

"Що уряд повинен зробити в таких випадках - це взяти до відома цих противників здорового глузду та забезпечити їхнє покарання після закінчення цієї кризи", - повідомив письменник у коментарі кореспонденту ВВС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 85-річний нігерійський нобелівський лауреат з літератури Воле Шоїнка розкритикував уряд та релігійних лідерів за ігнорування боротьби з поширенням коронавірусу

Письменник закликав уряд сформувати достатню кількість центрів ізоляції та забезпечити запасами аптеки.

Минулого тижня низка лідерів християнських громад в Нігерії та Кенії почали закликати вірян молитися вдома.

"Бог чує наші молитви, де б ми не були. Нам не потрібно йти до якогось місця, аби Бог почув наш голос", - заявив пастор Мілтон Джумба з Найробі (Кенія).

"Коронавірусні дефолти", сарана і тероризм: рік усіх викликів для Африки

Олександр Мішин

Співзасновник Центру дослідження Африки

Наразі Африка є найменш постраждалим континентом від поширення COVID-19. Невеликий процент населення літнього віку та низька залученість до світового туризму дають їй переваги перед обличчям коронавірусної загрози, але насторожує слабкість систем охорони здоров'я у регіоні, корупція та інституційна слабкість держав.

Пандемія в Африці завдасть удару по сировинних економіках, зокрема по країнах, де видобувають нафту, мідь, боксити, вугілля.

Падіння попиту на сировину на світових ринках, особливо на тлі уповільнення економіки Китаю, може призвести до різкого скорочення бюджетних надходжень в Нігерії, Анголі, Алжирі та Республіці Конго (нафта), ДР Конго та Замбії (мідь), Гвінеї (боксити), Мозамбіку, Південно-Африканській Республіці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Падіння цін на нафту може завдати болючого удару економікам таких країн як Ангола, Нігерія, Республіка Конго, Алжир

З початку року ціни на мінеральну сировину в світі знизилися. І тепер африканці дуже залежні від того, наскільки швидко відновиться виробництво в Китаї.

Водночас наявність тісних зв'язків з Пекіном дозволяє багатьом африканським лідерам розраховувати на пріоритетну підтримку Піднебесної у боротьбі з коронавірусом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Кенії через глобальну економічну кризу та порушення ланцюжків постачання може постраждати квітникарство

Також, безумовно постраждає сфера туризму, яка дає до 8-9% ВВП Африканського континенту.

Найбільшу проблему це становить для Єгипту, Марокко, Кенії, Руанди, ПАР, Ботсвани та Ефіопії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для Єгипту потужним ударом буде втрата мільйонів туристів цього року

Окрім того, пандемія відволікає увагу світової громадськості та урядів від боротьби з сараною в східній Африці.

В Кенії, Ефіопії, Сомалі, Еритреї понад 20 мільйонів людей опинилися під загрозою голоду, особливо в світлі того, що до червня 2020 року, за розрахунками ФАО, чисельність сарани може вирости в 400 разів.

З одного боку це відкриває можливості для країн експортерів-продовольства, в тому числі України, але в умовах скорочення фондів міжнародної допомоги для країн Африки їхня платоспроможність буде обмеженою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще до поширення коронавірусу сільське господарство країн Східної Африки постраждало через нашестя сарани, яке почалося у січні

Ще одним економічним ефектом від пандемії для країн Африки виступає проблема великих боргів, зокрема перед Китаєм. Це може загрожувати "коронавірусними дефолтами", і аби цього уникнути, Afreximbank вже відкрив кредитну лінію на 3 млрд. доларів.

І врешті-решт закриття кордонів країн Африки через коронавірус може загальмувати континентальну інтеграцію і зірвати намічені ініціативи зі створення безбар'єрного простору в рамках Африканського Союзу.

На цьому тлі є загроза зростання авторитарних тенденцій, активності терористів, пізніше можливі державні перевороти та виникнення революційних ситуацій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На тлі поширення коронавірусу і попри протести 82-річному президенту Гвінеї вдалося отримати можливість переобратися на третій термін

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Наприклад, в Гвінеї 22 березня, попри загрозу поширення коронавірусу, пройшов референдум, на якому 82-річний президент Альфа Конде проштовхнув конституційні поправки, які дозволяють йому переобратися на третій термін. Те, що світ зайнятий вирішенням проблеми коронавірусу полегшує подібні дії, хоча в протестах у країні загинули люди.

На тлі пандемії зростає активність терористів. Ми вже бачимо, як джихадисти посилюють свої позиції у Західній Африці - в Малі та Буркіна-Фасо, здійснюють напади в Нігерії та в Чад, де угруповання "Боко Харам" нещодавно вбило майже сотню військових.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Армія Чаду (на фото), яка вважається однією з найсильніших в центральній Африці, нещодавно зазнала нищівної поразки від джихадистів "Боко Харам"

Джихадисти також розширюють зону контролю на півдні Африки - в Мозамбіку.

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