Коронавірус: чому важливо залишатися вдома?

Залишатися вдома, можливо, не надто приємно, але це допомагає у боротьбі з пандемією коронавірусу. Кореспондентка BBC Health Лаура Фостер пояснює, як саме це працює.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, запровадили карантин. Влада закликає виходити з дому лише в разі необхідності, працювати віддалено та зменшити соціальні контакти.

Станом на ранок 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження COVID-19. За добу виявили 62 нових випадки, повідомляє Центр громадського здоров'я. Також за добу ще дві людини померли від коронавірусу.

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