Копирайт изображения Derbyshire Police Image caption Поліція Дербіширу опублікувала у Twitter фотографії застілля, які спричинили шквал коментарів

Поліція англійського графства Дербішир була шокована, коли виявила 25 дорослих та дітей, які влаштували вечірку.

Усіх учасників розігнали, а з господарями "розібралися" через порушення правил соціальної дистанції, йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

Раніше цього тижня місцеву поліцію розкритикували після того, як вона оприлюднила відеозаписи людей, які гуляли на природі по двоє, зроблені дроном.

Однак поліцейські заявили, що вони лише стежать за дотриманням закону, ухваленого урядом.

"Очевидно, що люди досі цілковито нехтують урядовими порадами та правилами", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения Derbyshire Police Image caption Поліція Дербіширу також виявила групу людей, які насолоджувались пікніком та кальяном

Деякі користувачі підтримали дії поліції, водночас інші почали їх критикувати.

Однак багатьох схвилював не стільки сам факт вечірки, скільки їжа на бенкеті.

"Мені більше хвилює, що є люди, які вважають тарілку з апельсинами прийнятною їжею для бенкету", - написала користувачка на ім'я Емма.

"Це абрикоси... з куркою?!" - дивується Ден Маккалох.

Спорт? Так, але біля будинку

Раніше колишній британський міністр юстиції Девід Гоук сказав, що оприлюднені кадри з поліцейських безпілотників "хибно оцінили", адже люди на відео зберігають соціальну дистанцію.

Однак згодом уряд уточнив свої поради щодо прогулянок на вулиці і зазначив, що люди мають займатися фізичними вправами біля будинку, а не їздити для цього кудись.

Активісти Big Brother Watch, що стежать за дотриманням конфіденційності приватного життя, заявили, що зйомка людей та публікація відео в інтернеті були "нечесними та контрпродуктивними".

Інспектор поліції Стів Понт розповів програмі BBC Today: "Ми хотіли нагадати про те, що люди мають залишатися вдома, а багато людей не залишаються вдома, вони знаходять виправдання або лазівки - і ми просто хотіли проілюструвати, що так робити не можна".

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