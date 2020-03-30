Копирайт изображения UNIAN

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня звільнила міністра фінансів Ігоря Уманського і з другої спроби призначила на його місце Сергія Марченка.

Для призначення Марченка з першого разу у монобільшості не вистачило голосів, тож уряд повторно вніс подання на призначення голови Мінфіну на вже третьому позачерговому засіданні за день.

Міністр фінансів Ігор Уманський протримався на посаді керівника надважливого в умовах економічної кризи Мінфіну менш як місяць. Як припускають експерти, пан Уманський міг виявитись занадто незалежним, що не надто сподобалось Банковій.

Його замінив Сергій Марченко, який раніше працював в адміністрації президента Петра Порошенка, уряді Володимира Гройсмана та йшов з ним на вибори до Верховної Ради.

Сергій Марченко вважається досвідченим експертом у фінансових справах.

В уряді Володимира Гройсмана він з 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Коли після гучного скандалу Рада звільнила з посади глави Мінфіну Олександра Данилюка (який за президента Зеленського кілька місяців був секретарем РНБО), пан Марченко пішов з міністерства. Проте незабаром він опинився в адміністрації президента Петра Порошенка до травня 2019 року.

Там він був заступником голови АП Ігоря Райніна.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Марченко (ліворуч), міністр фінансів Олександр Данилюк (у центрі) та Володимир Гройсман (праворуч) - 2017 рік

На позачергових парламентських виборах влітку 2019 року Сергій Марченко опинився у виборчому списку тоді ще прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Він отримав сьоме місце, проте партія Гройсмана не подолала виборчого бар'єра.

Фінансист і чиновник

Сергій Марченко народився на Київщині у січні 1981 року.

У 2002 році він закінчив академію податкової служби за спеціальністю "управління державними фінансами". Згодом став кандидатом економічних наук.

Згодом працював у державних структурах міністерства фінансів, фіскальній службі та секретаріаті Кабміну.

Image caption Сергій Марченко у команді Володимира Гройсмана

Як вказує рух "Чесно", Сергій Марченко брав участь у розробці бюджетного кодексу, який схвалили у 2014 році.

Пан Марченко свого часу був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ".

На початку 2016 року Марченко керував координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабміном у МОЗ.

Сергій Марченко має дружину, доньку та сина.

Родина має дві квартири у Києві та автомобіль AUDI A6.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!