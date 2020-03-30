Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів
Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня звільнила міністра фінансів Ігоря Уманського і з другої спроби призначила на його місце Сергія Марченка.
Для призначення Марченка з першого разу у монобільшості не вистачило голосів, тож уряд повторно вніс подання на призначення голови Мінфіну на вже третьому позачерговому засіданні за день.
Міністр фінансів Ігор Уманський протримався на посаді керівника надважливого в умовах економічної кризи Мінфіну менш як місяць. Як припускають експерти, пан Уманський міг виявитись занадто незалежним, що не надто сподобалось Банковій.
Його замінив Сергій Марченко, який раніше працював в адміністрації президента Петра Порошенка, уряді Володимира Гройсмана та йшов з ним на вибори до Верховної Ради.
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Сергій Марченко вважається досвідченим експертом у фінансових справах.
В уряді Володимира Гройсмана він з 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.
Коли після гучного скандалу Рада звільнила з посади глави Мінфіну Олександра Данилюка (який за президента Зеленського кілька місяців був секретарем РНБО), пан Марченко пішов з міністерства. Проте незабаром він опинився в адміністрації президента Петра Порошенка до травня 2019 року.
Там він був заступником голови АП Ігоря Райніна.
На позачергових парламентських виборах влітку 2019 року Сергій Марченко опинився у виборчому списку тоді ще прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Він отримав сьоме місце, проте партія Гройсмана не подолала виборчого бар'єра.
Фінансист і чиновник
Сергій Марченко народився на Київщині у січні 1981 року.
У 2002 році він закінчив академію податкової служби за спеціальністю "управління державними фінансами". Згодом став кандидатом економічних наук.
Згодом працював у державних структурах міністерства фінансів, фіскальній службі та секретаріаті Кабміну.
Як вказує рух "Чесно", Сергій Марченко брав участь у розробці бюджетного кодексу, який схвалили у 2014 році.
Пан Марченко свого часу був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ".
На початку 2016 року Марченко керував координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабміном у МОЗ.
Сергій Марченко має дружину, доньку та сина.
Родина має дві квартири у Києві та автомобіль AUDI A6.
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